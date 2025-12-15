onedio
Dünyada Cenneti Yaşamak Dedikleri: Bu Köye Yerleşenlere Devlet 1 Milyon 280 Bin Lira Verecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 16:59

İtalya'da kırsal bölgelerdeki nüfus kaybı, yerel yönetimleri yaratıcı çözümlere itiyor. Ülkenin incisi Toskana bölgesinde yer alan tarihi Radicondoli kasabası da bu mücadelede ön saflarda yer alıyor. Nüfus azalmasını tersine çevirmeyi ve boş kalan tarihi yapıları yeniden canlandırmayı amaçlayan kasaba, buraya taşınmayı kabul edenlere yönelik dikkat çekici bir mali destek programı başlattı. Program kapsamında yeni sakinlere, toplamda 1 milyon 280 bin liraya kadar ulaşan kapsamlı teşvikler sunuluyor.

Kaynak

Kaynak: https://tr.euronews.com/gezi/2025/12/...
Yerel yetkililer, uzun yıllardır süren nüfus gerilemesini durdurmak için 2023'te başlatılan teşvik programını daha da genişletti.

Programın başlangıcında, kasabadaki terk edilmiş evlerden birini satın alıp burada yaşamayı taahhüt edenlere 20 bin euroya kadar hibe veriliyordu. Buna ek olarak, ısıtma ve ulaşım giderleri için yaklaşık 6 bin euro daha destek sağlanıyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte destekler, yalnızca ev satın alanlarla sınırlı kalmadı. Radicondoli'ye 2026 yılı başından önce taşınacak yeni kiracılar için de büyük bir kolaylık getirildi: İlk iki yıl boyunca ödenecek kiranın yarısı belediye tarafından karşılanacak. Belediye Başkanı Francesco Guargualini, konut teşviklerinin yanı sıra öğrenciler, toplu taşıma kullanıcıları ve yeşil enerji tüketenler için de mali destekler ayırdıklarını ve bu amaçla bütçeden 400 bin euronun üzerinde kaynak tahsis edildiğini belirtti.

Bir zamanlar yaklaşık 3 bin kişiye ev sahipliği yapan Radicondoli'nin nüfusu bugün 966'ya gerilemiş durumda ve 450 evin yaklaşık 100'ü boş bekliyor.

Yetkililer, bu boş konutları yeniden yaşam alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Teşviklerden yararlanmak isteyenler için belli başlı taahhütler bulunuyor. Ev satın alanların en az 10 yıl, kiracıların ise en az 4 yıl boyunca Radicondoli'de ikamet etmesi gerekiyor.

Kasabadaki konut fiyatları, sunduğu fırsatlara rağmen oldukça makul. Tarihi merkezdeki küçük dairelerin fiyatları 50 bin eurodan başlıyor. Devlet destekleri sayesinde, kiracıların ödeyeceği aylık bedel 200 euroya kadar düşebiliyor.

Köy nüfusunun canlanması için atılan adımlara başlandı.

Belediye yetkililerinin açıklamasına göre, teşvik programının başlamasıyla birlikte kasaba nüfusu 900'den 960'a yükseldi. Bu artış, özellikle genç nüfusu bölgeye çekme ve aileleri destekleme odaklı politikaların etkisini gösteriyor ve İtalya'nın terk edilmiş kasabalarını canlandırma çabalarına umut vadediyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
