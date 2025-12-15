Dünyada Cenneti Yaşamak Dedikleri: Bu Köye Yerleşenlere Devlet 1 Milyon 280 Bin Lira Verecek

Programın başlangıcında, kasabadaki terk edilmiş evlerden birini satın alıp burada yaşamayı taahhüt edenlere 20 bin euroya kadar hibe veriliyordu. Buna ek olarak, ısıtma ve ulaşım giderleri için yaklaşık 6 bin euro daha destek sağlanıyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte destekler, yalnızca ev satın alanlarla sınırlı kalmadı. Radicondoli'ye 2026 yılı başından önce taşınacak yeni kiracılar için de büyük bir kolaylık getirildi: İlk iki yıl boyunca ödenecek kiranın yarısı belediye tarafından karşılanacak. Belediye Başkanı Francesco Guargualini, konut teşviklerinin yanı sıra öğrenciler, toplu taşıma kullanıcıları ve yeşil enerji tüketenler için de mali destekler ayırdıklarını ve bu amaçla bütçeden 400 bin euronun üzerinde kaynak tahsis edildiğini belirtti.