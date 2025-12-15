Dünyada Cenneti Yaşamak Dedikleri: Bu Köye Yerleşenlere Devlet 1 Milyon 280 Bin Lira Verecek
İtalya'da kırsal bölgelerdeki nüfus kaybı, yerel yönetimleri yaratıcı çözümlere itiyor. Ülkenin incisi Toskana bölgesinde yer alan tarihi Radicondoli kasabası da bu mücadelede ön saflarda yer alıyor. Nüfus azalmasını tersine çevirmeyi ve boş kalan tarihi yapıları yeniden canlandırmayı amaçlayan kasaba, buraya taşınmayı kabul edenlere yönelik dikkat çekici bir mali destek programı başlattı. Program kapsamında yeni sakinlere, toplamda 1 milyon 280 bin liraya kadar ulaşan kapsamlı teşvikler sunuluyor.
Yerel yetkililer, uzun yıllardır süren nüfus gerilemesini durdurmak için 2023'te başlatılan teşvik programını daha da genişletti.
Bir zamanlar yaklaşık 3 bin kişiye ev sahipliği yapan Radicondoli'nin nüfusu bugün 966'ya gerilemiş durumda ve 450 evin yaklaşık 100'ü boş bekliyor.
Köy nüfusunun canlanması için atılan adımlara başlandı.
