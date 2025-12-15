Kedi ve Köpeklerin Pabucu Dama Atılabilir: Evcilleşmeye Başlayan Bu Hayvana İlgi Büyük

Sonuçlar ise evrimin hızını gözler önüne seriyor: Şehir rakunlarının yüz yapısı, vahşi doğadaki hemcinslerine oranla %3,56 oranında kısaldı. 'Evcilleşme sendromu' olarak adlandırılan bu durum, hayvanların daha küçük çene ve diş yapısına sahip olmasına yol açıyor. Embriyo aşamasında başlayan bu değişim, sert ve parçalanması zor doğa yiyecekleri yerine, şehirlerdeki yumuşak ve bol gıdaya erişimin doğrudan bir sonucu olarak görülüyor.