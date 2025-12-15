onedio
Kedi ve Köpeklerin Pabucu Dama Atılabilir: Evcilleşmeye Başlayan Bu Hayvana İlgi Büyük

Ömer Faruk Kino
15.12.2025 - 13:02

Doğal yaşam alanlarından koparak metropollere adım atan canlılar arasında en dikkat çekici değişimi rakunlar sergiliyor. ABD’de yapılan son araştırmalar, kedi ve köpeklerin binlerce yıl önce geçtiği yollardan bugün rakunların geçtiğini kanıtlar nitelikte. Uzmanlara göre, şehir hayatına adapte olan bu 'maskeli' canlılar, sadece alışkanlıklarını değil, biyolojik yapılarını da kökten değiştiriyor.

Kaynak: BBC

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c1j...
Frontiers in Zoology dergisinde yayımlanan kapsamlı çalışma, yaklaşık 20 bin rakun fotoğrafını mercek altına aldı.

Sonuçlar ise evrimin hızını gözler önüne seriyor: Şehir rakunlarının yüz yapısı, vahşi doğadaki hemcinslerine oranla %3,56 oranında kısaldı. 'Evcilleşme sendromu' olarak adlandırılan bu durum, hayvanların daha küçük çene ve diş yapısına sahip olmasına yol açıyor. Embriyo aşamasında başlayan bu değişim, sert ve parçalanması zor doğa yiyecekleri yerine, şehirlerdeki yumuşak ve bol gıdaya erişimin doğrudan bir sonucu olarak görülüyor.

Şehirleşme, rakunlar için sadece mekan değişikliği değil, aynı zamanda hayatta kalma stratejisinin yeniden yazılması anlamına geliyor.

Yırtıcı tehdidinin azalması ve besin kaynaklarının kolaylaşması, saldırgan bireylerin yerine insanlarla iç içe yaşamaya toleranslı bireyleri avantajlı hale getiriyor. Tıpkı Avrupa’daki kent tilkilerinde olduğu gibi, rakunlar da doğadan koparak şehirleri 'kolonize' ediyor.

Bilim insanları, bu süreci kurtların köpeğe dönüşme hikayesinin başlangıcına benzetiyor.

Henüz yolun başında olsalar da rakunların sergilediği bu hızlı adaptasyon, onların gelecekte kedi ve köpeklerin yerini alabilecek evcil bir türe dönüşebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Kentleşmenin etkisiyle şekillenen bu yeni biyolojik yapı, insan ve hayvan arasındaki ilişkinin gelecekte nasıl bir boyut kazanacağına dair heyecan verici ipuçları sunuyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
