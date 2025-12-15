Kedi ve Köpeklerin Pabucu Dama Atılabilir: Evcilleşmeye Başlayan Bu Hayvana İlgi Büyük
Doğal yaşam alanlarından koparak metropollere adım atan canlılar arasında en dikkat çekici değişimi rakunlar sergiliyor. ABD’de yapılan son araştırmalar, kedi ve köpeklerin binlerce yıl önce geçtiği yollardan bugün rakunların geçtiğini kanıtlar nitelikte. Uzmanlara göre, şehir hayatına adapte olan bu 'maskeli' canlılar, sadece alışkanlıklarını değil, biyolojik yapılarını da kökten değiştiriyor.
Frontiers in Zoology dergisinde yayımlanan kapsamlı çalışma, yaklaşık 20 bin rakun fotoğrafını mercek altına aldı.
Şehirleşme, rakunlar için sadece mekan değişikliği değil, aynı zamanda hayatta kalma stratejisinin yeniden yazılması anlamına geliyor.
Bilim insanları, bu süreci kurtların köpeğe dönüşme hikayesinin başlangıcına benzetiyor.
