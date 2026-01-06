Hangi Madonna Şarkısı Senin İlişki Durumunu Özetliyor?
Pop’un Kraliçesi Madonna, on yıllardır sadece sahne şovlarıyla değil, aşkın en karanlık dehlizlerinden en pembe bulutlarına kadar her halini anlatan şarkılarıyla da hayatımızın başrolünde. Kimi zaman sırılsıklam aşık, kimi zaman isyankar, kimi zaman ise sadece mantığının sesini dinleyen bir kadın o. Peki, senin şu anki aşk hayatın Madonna’nın hangi ikonik dönemine ve şarkısına denk geliyor?
Hazırsan, başlayalım!
1. Bir Madonna gifi seçerek başlayalım!
2. İlişkiniz ne kadar romantik puanlar mısın?
3. Aşk için risk almaktan çekinir misin?
4. Bir gif seç!
5. Birbirinize ne kadar sıklıkla hediye alıyorsunuz?
6. Hangi tarz ona daha çok yakışmış?
7. Partnerinle hafta sonu kaçamağı için bir yer seç bakalım.
8. Son olarak, en iyi konser fotoğrafını seç!
Crazy For You
Madonna - Express Yourself
Hung Up
