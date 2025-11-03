Güllü'nün Cinayet Davasında Şok Gelişme: Kaygan Olduğu İddia Edilen Zeminle İlgili Kriminal Rapor Çıktı!

Yatak odasındaki camdan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü günlerce manşetlerde kaldı. İlk günden itibaren asistanından ve hatta oğlu ile kızından şüphelenildi. İfadelerin tutarsızlığı ve delil yetersizliği sebebiyle cinayet büroya taşınan davada Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerin sonucunca herhangi birinin DNA izine rastlanmamıştı.

Ancak Güllü'nün kızı Tuğyan'ın attığı, annesini öldürmek istediğini belirttiği mesajları ortaya çıkınca dava yeniden alevlenmişti.

Güllü'nün vefatından hemen sonra eve gelen yardımcı hanım tarafından iddia edilen bir başka detay ise yakın zamanda Güllü'nün düştüğü camın önünün Arap sabunuyla temizlendiğiydi. Zeminin kaygan olduğu, düşmesinin bundan kaynaklı olabileceği öne sürülmüştü.