Güllü'nün Cinayet Davasında Şok Gelişme: Kaygan Olduğu İddia Edilen Zeminle İlgili Kriminal Rapor Çıktı!

Lila Ceylan
03.11.2025 - 21:35

26 Eylül'de hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Güllü'nün davasında şok bir gelişme yaşandı. Zeminin kaygan olduğu iddiası araştırıldı, kriminal rapor çıktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Arabeskin usta isimlerinden biri olan Güllü, ne yazık ki 26 Eylül'de hayatını kaybetti.

Yatak odasındaki camdan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü günlerce manşetlerde kaldı. İlk günden itibaren asistanından ve hatta oğlu ile kızından şüphelenildi. İfadelerin tutarsızlığı ve delil yetersizliği sebebiyle cinayet büroya taşınan davada Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerin sonucunca herhangi birinin DNA izine rastlanmamıştı. 

Ancak Güllü'nün kızı Tuğyan'ın attığı, annesini öldürmek istediğini belirttiği mesajları ortaya çıkınca dava yeniden alevlenmişti. 

Güllü'nün vefatından hemen sonra eve gelen yardımcı hanım tarafından iddia edilen bir başka detay ise yakın zamanda Güllü'nün düştüğü camın önünün Arap sabunuyla temizlendiğiydi. Zeminin kaygan olduğu, düşmesinin bundan kaynaklı olabileceği öne sürülmüştü.

Rojda Altıntaş'ın haberine göre Güllü'nün evinin zeminiyle ilgili kriminal rapor çıktı.

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, “zemine bebek yağı ve Arap sabunu sürülerek kayganlaştırıldığı” iddiası araştırıldı.

Kaygan olduğu iddia edilen zeminde kayganlaştırıcı herhangi bir maddenin olmadığı ortaya çıktı.

