Hiç Estetiği Olmadığını İddia Eden Birce Akalay'ın 19 Yıl Önceki Görüntüleri Gündem Oldu!

Hiç Estetiği Olmadığını İddia Eden Birce Akalay'ın 19 Yıl Önceki Görüntüleri Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.11.2025 - 20:26

Birkaç ay önce katıldığı İbrahim Selim programında yüzünde herhangi bir estetik işlem olmadığını iddia eden Birce Akalay'ın 19 yıl önceki görüntüleri gündeme oturdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz haftalarda ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla evinden alınan Birce Akalay'ın sonuçları da pozitif çıkmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla evinden alınan Birce Akalay'ın sonuçları da pozitif çıkmıştı.

19 ünlü isimle beraber uyuşturucu testi veren Birce Akalay, sonuçları geldikten sonra konuyla ilgili asla konuşmayacağını belirtmiş, bu konudan ziyade takipten çıktığı arkadaşlarıyla gündeme gelmişti. 

Yıllardır biriciği olan İbrahim Çelikkol'u ve Çelikkol'la bizzat tanıştırdığı iddia edilen eşi Natali Yarcan'ı tekte silen Birce Akalay, Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu'nu da takipten çıkmıştı. 

Fakat bugün gündemimize bu konulardan apayrı bir detayla oturdu.

Belk hatırlarsınız, birkaç ay önce İbrahim Selim'e konuk olan Birce Akalay, "bıçak altına yattığı" hiçbir estetik müdahalesi olmadığını iddia etmişti.

İnsanın, hele ki ünlü bir insanın geçmişinden kaçması mümkün değil. Geçtiğimiz saatlerde, Birce Akalay'In 19 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı!

Lila Ceylan
