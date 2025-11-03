Hiç Estetiği Olmadığını İddia Eden Birce Akalay'ın 19 Yıl Önceki Görüntüleri Gündem Oldu!
Birkaç ay önce katıldığı İbrahim Selim programında yüzünde herhangi bir estetik işlem olmadığını iddia eden Birce Akalay'ın 19 yıl önceki görüntüleri gündeme oturdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz haftalarda ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla evinden alınan Birce Akalay'ın sonuçları da pozitif çıkmıştı.
Belk hatırlarsınız, birkaç ay önce İbrahim Selim'e konuk olan Birce Akalay, "bıçak altına yattığı" hiçbir estetik müdahalesi olmadığını iddia etmişti.
İnsanın, hele ki ünlü bir insanın geçmişinden kaçması mümkün değil. Geçtiğimiz saatlerde, Birce Akalay'In 19 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı!
