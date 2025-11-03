onedio
Boşandıktan 1.5 Yıl Sonra Başka Bir İş İnsanıyla Aşk Yaşadığı İddia Edilen Buse Terim'den İlk Açıklama!

Boşandıktan 1.5 Yıl Sonra Başka Bir İş İnsanıyla Aşk Yaşadığı İddia Edilen Buse Terim'den İlk Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.11.2025 - 18:28

1.5 yıl önce 10 yıllık eşinden boşanan Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in iş insanı Cenk Eyüboğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Terim'den açıklama geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Fatih Terim'in iki numaralı kızı, bir dönem magazinin gözde isimlerinden olan Buse Terim'i tanıyorsunuzdur.

Fatih Terim'in iki numaralı kızı, bir dönem magazinin gözde isimlerinden olan Buse Terim'i tanıyorsunuzdur.

1.5 yıl öncesine kadar sosyal medya fenomenliğinin yanında tatlı mı tatlı ailesiyle de dikkat çeken Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile evlenmişti. 

Bu evlilikten iki kızı olan çift, birtakım ihanet dedikodularının ardından hiç beklemediğimiz bir hamleyle 2024 yılında tek celsede boşanmıştı.

Sabah saatlerinde, Sabah'tan Bülent Cankurtaran tarafından Buse Terim boşanmadan 1.5 yıl sonra kalbinin kapılarını yeniden açtığı iddia edilmişti.

Sabah saatlerinde, Sabah'tan Bülent Cankurtaran tarafından Buse Terim boşanmadan 1.5 yıl sonra kalbinin kapılarını yeniden açtığı iddia edilmişti.

İş insanı Cenk Eyüboğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Buse Terim'den açıklama geldi. 

Buse Terim, iddiaların gerçekliği yansıtmadığını, bahsi geçen kişiyi de tanımadığını dile getirdi.

Buse Terim'in açıklaması:

Buse Terim'in açıklaması:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Magazin Editörü
