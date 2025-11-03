Boşandıktan 1.5 Yıl Sonra Başka Bir İş İnsanıyla Aşk Yaşadığı İddia Edilen Buse Terim'den İlk Açıklama!
1.5 yıl önce 10 yıllık eşinden boşanan Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in iş insanı Cenk Eyüboğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Terim'den açıklama geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Terim'in iki numaralı kızı, bir dönem magazinin gözde isimlerinden olan Buse Terim'i tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah saatlerinde, Sabah'tan Bülent Cankurtaran tarafından Buse Terim boşanmadan 1.5 yıl sonra kalbinin kapılarını yeniden açtığı iddia edilmişti.
Buse Terim'in açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın