Aman Ali Rıza Bey Tadımız Kaçmasın: Halil Ergün, Yaprak Dökümü'nün İkonik Final Sahnesini Yeniden Canlandırdı!
2006 yılında başlayan ve 2010 yılında final yapan Yaprak Dökümü dizisinin efsane karakteri Ali Rıza Bey'i canlandıran Halil Ergün, TGRT'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi programında ikonik final sahnesini yeniden canlandırdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk televizyon tarihine ismini altın harflerle yazdıran Yaprak Dökümü'nü yayınlandığı dönem izlemediyseniz de her yıl yeniden yayınlanan tekrarlarına mutlaka denk gelmişsinizdir.
Halil Ergün, yıllar sonra Yaprak Dökümü'nün ikonik final sahnesini yeniden canlandırdı! O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
