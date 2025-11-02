onedio
Aman Ali Rıza Bey Tadımız Kaçmasın: Halil Ergün, Yaprak Dökümü'nün İkonik Final Sahnesini Yeniden Canlandırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.11.2025 - 22:57

2006 yılında başlayan ve 2010 yılında final yapan Yaprak Dökümü dizisinin efsane karakteri Ali Rıza Bey'i canlandıran Halil Ergün, TGRT'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi programında ikonik final sahnesini yeniden canlandırdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk televizyon tarihine ismini altın harflerle yazdıran Yaprak Dökümü'nü yayınlandığı dönem izlemediyseniz de her yıl yeniden yayınlanan tekrarlarına mutlaka denk gelmişsinizdir.

İnanılmaz bir kadronun yer aldığı dizi, o dönemin favorisiydi. 4 yıl boyunca devam eden efsane dizi, 29 Aralık 2010 yılında 174. bölümüyle final yapmıştı. 

Bitmesinin üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen hala gündem olmayı başaran Yaprak Dökümü her sene en az Aşk-ı Memnu kadar büyük bir keyif ve heyecanla izlenmeye devam etti. Final bölümü ise her zaman Türk dizi tarihinin inci tanelerinden biri olarak kaldı.

Halil Ergün, yıllar sonra Yaprak Dökümü'nün ikonik final sahnesini yeniden canlandırdı! O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

