Hayatında İlk Kez Ayna Selfiesi Çeken Çağatay Ulusoy'un Telefonu Tutuşu Ayrı Sempatikliği Ayrı Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.11.2025 - 21:40

Genelde sosyal medyayla hiç işi olmayan fakat son zamanlarda yeni aşkı Aslıhan Malbora'yla attığı adımlarla hepimizi şaşırtan Çağatay Ulusoy'un ilk ayna selfiesi denemesi sosyal medyada gündem oldu!

Ulusoy'un telefonu tutuşu ayrı, sempatikliği ayrı mesele oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde sil baştan bir karakter yaratan ve Eşref Tek'le ortalığı ayağa kaldıran Çağatay Ulusoy, pek bir revaçta biliyorsunuz.

Hayatımıza girdiği günden beri yakışıklılığı ve karizmasıyla ayrı, hayat verdiği karakterlerle ayrı hafızamıza kazınan Çağatay Ulusoy, son birkaç senede birçok kült projeye imza attı. 

Muhafız, Gaddar, Kübra, Terzi gibi şahane işlerde başrolde oynayan Çağatay Ulusoy, Eşref Rüya'yla fırtınalar estirdi ve milyonların aşık olduğu bir isim olup çıktı!

Aynı zamanda Elçin Sangu ile başrolünde yer aldığı bir film çeken Çağatay Ulusoy'un Uykucu'su geçtiğimiz günlerde vizyona girmiş, uzun bir sürenin ardından da gişe rekorunun kırılmasına vesile olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Çağatay Ulusoy'un Uykucu setinden bir pozu paylaşıldı.

Son zamanlarda Aslıhan Malbora'yı sosyal medya hesabında paylaşarak hepimizi küçük bir şoka sokan Çağatay Ulusoy, yıllardır sosyal medyayla hiç alakası olmaması meselesiyle gündeme geliyor hatta bazen alay konusu oluyor. 

Büyük bir kesim tarafından bir mağarada yaşadığı, sosyal medya meselesine de boomer kaldığı düşünülen Çağatay Ulusoy'un ilk ayna selfie'si deneyimi güldürdü!

Telefonu bir garip tutuşu ayrı, müthiş sempatikliği ayrı dikkat çekti.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

