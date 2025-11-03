onedio
Ahmet Gülhan Kimdir? Türk Tiyatrosunun Usta İsmi Ahmet Gülhan Hayatını Kaybetti, Neden Vefat Etti?

Ahmet Gülhan Kimdir? Türk Tiyatrosunun Usta İsmi Ahmet Gülhan Hayatını Kaybetti, Neden Vefat Etti?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.11.2025 - 17:25

Türk tiyatrosunun usta ismi Ahmet Gülhan'dan ne yazık ki acı haber geldi. Devekuşu Kabare'nin kurucusu Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. Peki Ahmet Gülhan kimdir? Neden vefat etti?

Ahmet Gülhan Kimdir?

1940 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Gülhan 3 Kasım 2025'te hayatını kaybetti. 

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, kabare sanatçısı ve tiyatro yönetmen olan Gülhan, 1967’de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya’yla birlikte Türkiye’nin efsane topluluklarından Devekuşu Kabare’yi kuran isimler arasında yer almıştı.

1978’de yine Haldun Taner’le Tef Kabare’yi kurmuş, 1980’lerde TRT’de yayınlanan “Şüpheli Şemsettin” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. 

Ahmet Gülhan'ı en son 2016 yılında Çalgı Çengi İkimiz filminde izlemiştik.

Ahmet Gülhan'ın Özel Hayatı

Ahmet Gülhan, kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Gülümser Gülhan ile 1974’te evlendi.

Eşi 14 Mart 2025’te vefat etmişti; usta oyuncu eşinin ölümünden sonra “yarım asırlık eşimi kaybettim” diyerek büyük üzüntü yaşadığını söylemişti. Aynı yıl içinde iki tiyatro insanının da ölmesi, haberlerde özellikle vurgulandı. 

Bilindiği üzere çiftin çocuğu bulunmuyor.

Ahmet Gülhan Neden Öldü?

7 ay önce hayat arkadaşı Gülümser Gülhan'ın acısıyla sarsılan Ahmet Gülhan, 1 hafta önce akciğerlerinden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 

Ahmet Gülhan pıhtı atması üzerine dün akşam entübe edilmişti, usta ismin 3 Kasım sabah saatlerinde vefat ettiği öğrenildi.

Ahmet Gülhan'ın Yer Aldığı Dizi, Film ve Tiyatrolar

  • Devekuşu Kabare Tiyatrosu (1967–1978)

  • Günahını Ödeyen Adam (1969)

  • Tef Kabare / Tef Kabare Tiyatrosu (1978/1980 civarı)

  • Dostlar Tiyatrosu

  • Sivri Akıllılar (1977)

  • Şan Tiyatrosu / Hababam Sınıfı müzikali kadrosu (1981)

  • Kartallar Yüksek Uçar (1984)

  • Perihan Abla (1986)

  • Mesela Muzaffer (1987)

  • Sevgili Bebeklerim (1987)

  • Şüpheli Şemsettin (1988)

  • Kaldırım Serçesi (1989)

  • At Kestanesi (1991)

  • Kızlar Yurdu (1992)

  • Mahallenin Muhtarları (1992)

  • Biz Size Aşık Olduk (2002)

  • Dişi Kuş (2004)

  • Her Şey Yolunda (2004)

  • Sev Kardeşim (2006)

  • Suluboya (2009) 

  • Cümbür Cemaat Aile (2010) 

  • Kardeşim Benim (2015) 

  • Yeni Hayat (2015)

  • Çalgı Çengi İkimiz (2016)

