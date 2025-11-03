onedio
Devekuşu Kabare'nin Kurucusu Ünlü Tiyatrocu Ahmet Gülhan Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
03.11.2025 - 16:56

Devekuşu Kabare'nin kurucusu usta tiyatrocu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti. 1 hafta önce akciğerlerinden rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Gülhan, 85 yaşında aramızdan ayrıldı.

7 ay önce eşi Gülümser Gülhan'ı kaybeden Ahmet Gülhan, 1 hafta önce akciğerlerinden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ahmet Gülhan pıhtı atması üzerine dün akşam entübe edilmişti. Usta ismin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ahmet Gülhan Kimdir?

