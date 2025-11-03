onedio
Şarkıcı Güllü’nün Ölümü Sonrası Ortaya Çıkan Şok Detay: Güllü İki Kez KADES’ten Yardım İstemiş

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2025 - 12:26

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili neredeyse her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Ünlü sanatçının daha önce ortaya çıkan oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet gördüğü iddiaları sonrası şimdi de KADES kayıtları ortaya çıktı. Güllü'nün, 2 yıl önce KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

Şarkıcı Güllü’nün ölümü sonrası bir skandal iddia daha!

Güllü, daha önce iki kez KADES uygulamasından yardım çağrısı yapmış, polisler kapıya gelince şikayetten vazgeçmiş!

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken kızı ve oğlu ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Son olarak ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız'ın annesine 'şiddet' uyguladığı, ünlü ismin de KADES'ten yardım istediği öne sürüldü.

Polisler kapıya gelince şikayetten vazgeçmiş!

Güllü'nün, 2 yıl önce KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından bilgiyi doğrulatan Neler Oluyor Hayatta programı olayın tarihini de açıkladı.

Güllü'nün 5 Mart 2023 saat 16.34'te 2 defa KADES'e çağrıda bulunduğu ancak ekipler olay yerine gittiğinde şikayetçi olmaktan vazgeçtiği ortaya çıktı.

