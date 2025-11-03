Hayati Tehlikesi Devam Ediyor: Cadılar Bayramı Partisinden Çıkan Sosyal Medya Fenomenine Silahlı Saldırı

İddiaya göre sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman, kız arkadaşları Beyza Gizem A. (23) ve İrem S. (19) ile Cadılar Bayramı partisine katıldı. Akşam saatlerinde partiden çıkarak araçlarına binen 3 arkadaş, evlerine dönmek üzere yola çıktı. Trafikte ilerleyen Ataman, bir araç sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken, 5 dakika sonra olay yerine geri gelen Ataman, esnaf oldukları öğrenilen 3 kişinin önünü kesti.

Ataman ve kız arkadaşları, araçtan indirmeye çalıştıkları gruba saldırınca aralarında kavga çıktı. Ataman ve kız arkadaşları araçtakileri yumruk ve tekmelerle darbederken, aracın içerisinden inen 1 kişi, silah çekerek Ataman’a ateş açtı. Olay sırasında tek kurşunla ağır yaralanan Ataman kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.