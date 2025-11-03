Hayati Tehlikesi Devam Ediyor: Cadılar Bayramı Partisinden Çıkan Sosyal Medya Fenomenine Silahlı Saldırı
İstanbul Kağıthane’de iddiaya göre 2 kız arkadaşıyla Cadılar Bayramı partisinden dönen sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman (22) ile 3 kişi arasında trafikte tartışma çıktı. Olaydan yaklaşık 5 dakika sonra Ataman ve arkadaşları, önünü kestikleri araçta bulunan 3 kişiye saldırdı. Kavgada silah çeken araçtaki Muhammet K. (18), Ataman’a ateş açtı. Ağır yaralanan Ataman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polislerinin gözaltına aldığı 3 şüpheliden Muhammet K. tutuklandı.
Olay, 1 Kasım Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi.
Recep Burhan Ataman ağır yaralı, durumu ciddi!
Suçunu itiraf etti, tutuklandı!
