Haberler
Gündem
Hayati Tehlikesi Devam Ediyor: Cadılar Bayramı Partisinden Çıkan Sosyal Medya Fenomenine Silahlı Saldırı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2025 - 11:12

İstanbul Kağıthane’de iddiaya göre 2 kız arkadaşıyla Cadılar Bayramı partisinden dönen sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman (22) ile 3 kişi arasında trafikte tartışma çıktı. Olaydan yaklaşık 5 dakika sonra Ataman ve arkadaşları, önünü kestikleri araçta bulunan 3 kişiye saldırdı. Kavgada silah çeken araçtaki Muhammet K. (18), Ataman’a ateş açtı. Ağır yaralanan Ataman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polislerinin gözaltına aldığı 3 şüpheliden Muhammet K. tutuklandı.

Olay, 1 Kasım Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman, kız arkadaşları Beyza Gizem A. (23) ve İrem S. (19) ile Cadılar Bayramı partisine katıldı. Akşam saatlerinde partiden çıkarak araçlarına binen 3 arkadaş, evlerine dönmek üzere yola çıktı. Trafikte ilerleyen Ataman, bir araç sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken, 5 dakika sonra olay yerine geri gelen Ataman, esnaf oldukları öğrenilen 3 kişinin önünü kesti.

Ataman ve kız arkadaşları, araçtan indirmeye çalıştıkları gruba saldırınca aralarında kavga çıktı. Ataman ve kız arkadaşları araçtakileri yumruk ve tekmelerle darbederken, aracın içerisinden inen 1 kişi, silah çekerek Ataman’a ateş açtı. Olay sırasında tek kurşunla ağır yaralanan Ataman kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Recep Burhan Ataman ağır yaralı, durumu ciddi!

Olayın ardından şüpheliler kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ataman, ambulansla Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ataman’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Ataman’ın kız arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Kız arkadaşları ifadelerinde, 34 KUH 038 siyah renkli aracın içerisinde bulunan 3 kişiyle olaydan yaklaşık 5 dakika önce aralarında tartışma başladığını, daha sonra caddede tekrar karşılaşıp tartışma yaşadıklarını, ardından da araçtaki şüphelinin ateş ettiğini ve olay yerinden uzaklaştıklarını söyledi.

Suçunu itiraf etti, tutuklandı!

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin Emirhan Y. (18), Ömer Faruk Y. (18) ve Muhammet K. oldukları tespit edildi. Şirintepe Mahallesi’nde bir sokakta olduklarını tespit eden Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri şüphelileri yakaladı. Ateş açanın kendisi olduğunu itiraf eden Muhammet K., ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı. Olayda kullandığı silahı mezarlığa attığını söylemesi üzerine polis mezarlıkta arama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren aramalarda silah bulunamadı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 3 şüphelinin ifadesi alındı. Hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem başlatılan Muhammet K., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Muhammet K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin poliste suç kayıtlarının olmadığı öğrenilirken, olayda ağır yaralanan Recep Burhan Ataman’ın ise 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye atılması', 'Trafik güvenliğini tehlikeye atma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından poliste suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
