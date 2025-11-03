2026 Yılı Zamları Belli Oldu: Ekim Enflasyonu Sonrası Yeniden Değerleme Oranı Netleşti, Zamlar Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Yetki kullanılmazsa enflasyona göre belirlenen oran aynen uygulanmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili son açıklamasında 'Önümüzdeki yıl için yeniden değerleme oranını hedef enflasyon paralelinde belirlemeye çalışacağız' ifadesini kullanmıştı.

Yeni ehliyet alma ücreti: 7 bin 126 TL

Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası: 2 bin 719,4 TL

Trafikte Telefonla Konuşmanın Cezası: 2 bin 720 TL

Drift Cezası: 58 bin 128,6 TL

U Dönüşü Cezası: 1246,1 TL

Muayenesiz Araç Kullanmanın Cezası: 2 bin 720,6 TL

6 Aylık Pasaport: 2 bin 960,8 TL

1 Yıllık Pasaport: 4 bin 328,7 TL

3 Yıllık Pasaport: 10 bin 39,2 TL

4-10 Yıllık Pasaport: 14 bin 147,7 TL

Defter Bedeli: 1424,3 TL

Yurt Dışı Çıkış Harcı Bedeli: 1254,9 TL

Telefon Kayıt Ücreti: 57 bin 241 TL

Yemek Kartı Ücreti: 301,2 TL + KDV

Değerli Kağıt Bedeli: 1781,9 TL

Kimlik Kartı Bedeli: 232,2 TL

İşverenler tarafından çalışanlara servis imkanı sağlanmadığı hallerde, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin (2025 yılında) 126 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Söz konusu rakam 158,1 TL'ye yükselecek.