2026 Yılı Zamları Belli Oldu: Ekim Enflasyonu Sonrası Yeniden Değerleme Oranı Netleşti, Zamlar Ortaya Çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55 olurken, yıllık bazda yüzde 32,87 olarak açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Pasaport, vergi ve cezalarda yapılacak artış, bu oranda artırılacak.
