onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
2026 Yılı Zamları Belli Oldu: Ekim Enflasyonu Sonrası Yeniden Değerleme Oranı Netleşti, Zamlar Ortaya Çıktı

2026 Yılı Zamları Belli Oldu: Ekim Enflasyonu Sonrası Yeniden Değerleme Oranı Netleşti, Zamlar Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2025 - 10:18 Son Güncelleme: 03.11.2025 - 10:35

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55 olurken, yıllık bazda yüzde 32,87 olarak açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Pasaport, vergi ve cezalarda yapılacak artış, bu oranda artırılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı.

2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Yetki kullanılmazsa enflasyona göre belirlenen oran aynen uygulanmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili son açıklamasında 'Önümüzdeki yıl için yeniden değerleme oranını hedef enflasyon paralelinde belirlemeye çalışacağız' ifadesini kullanmıştı.

Yeni ehliyet alma ücreti: 7 bin 126 TL

Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası: 2 bin 719,4 TL

Trafikte Telefonla Konuşmanın Cezası: 2 bin 720 TL

Drift Cezası: 58 bin 128,6 TL

U Dönüşü Cezası: 1246,1 TL

Muayenesiz Araç Kullanmanın Cezası: 2 bin 720,6 TL

6 Aylık Pasaport: 2 bin 960,8 TL

1 Yıllık Pasaport: 4 bin 328,7 TL

3 Yıllık Pasaport: 10 bin 39,2 TL

4-10 Yıllık Pasaport: 14 bin 147,7 TL

Defter Bedeli: 1424,3 TL

Yurt Dışı Çıkış Harcı Bedeli: 1254,9 TL

Telefon Kayıt Ücreti: 57 bin 241 TL

Yemek Kartı Ücreti: 301,2 TL + KDV

Değerli Kağıt Bedeli: 1781,9 TL

Kimlik Kartı Bedeli: 232,2 TL

İşverenler tarafından çalışanlara servis imkanı sağlanmadığı hallerde, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin (2025 yılında) 126 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Söz konusu rakam 158,1 TL'ye yükselecek.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
4
4
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın