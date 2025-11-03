Dikkat! Sakın İçmeyin: O Kahve Markası Acilen Toplatılıyor! Anvisa 'Büyük Tehlike' Dedi, Piyasadan Çekiliyor
Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), bir kahve markasının içerisinde güvenlik onayı olmayan Agaricus Bisporus (mantar özü) tespit edilmesi ve yanıltıcı tanıtım yapılması gerekçesiyle tüm ticari faaliyetlerini yasakladı. Kahve için toplatılma kararı verildi, kullanıcıları için ciddi uyarılar yapıldı.
Ünlü kahve markası, içeriğindeki 'mantar özü' nedeniyle piyasadan toplatılıyor!
