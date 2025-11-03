onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dikkat! Sakın İçmeyin: O Kahve Markası Acilen Toplatılıyor! Anvisa 'Büyük Tehlike' Dedi, Piyasadan Çekiliyor

Dikkat! Sakın İçmeyin: O Kahve Markası Acilen Toplatılıyor! Anvisa 'Büyük Tehlike' Dedi, Piyasadan Çekiliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2025 - 07:23

Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), bir kahve markasının içerisinde güvenlik onayı olmayan Agaricus Bisporus (mantar özü) tespit edilmesi ve yanıltıcı tanıtım yapılması gerekçesiyle tüm ticari faaliyetlerini yasakladı. Kahve için toplatılma kararı verildi, kullanıcıları için ciddi uyarılar yapıldı.

Kaynak: https://revistaforum.com.br/gastronom...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü kahve markası, içeriğindeki 'mantar özü' nedeniyle piyasadan toplatılıyor!

Ünlü kahve markası, içeriğindeki 'mantar özü' nedeniyle piyasadan toplatılıyor!

Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), Cafellow markasına ait 'Fellow Criativo' isimli toz kahve ürünü hakkında kapsamlı bir yasak kararı yayımladı. Söz konusu karar, ürünün üretimi, dağıtımı, ticarileştirilmesi, reklamı ve kullanımını kapsamakta olup, 28 Ekim tarihinde resmi olarak duyuruldu.

Yasağın ana gerekçesini, ürünün içeriğinde Agaricus Bisporus mantarının özünün bulunması oluşturdu. ANVISA, bu bileşenin gıda maddelerinde kullanımı için henüz güvenlik değerlendirmesinin yapılmamış olduğunu ve onaylanmadığını belirtti. 

Bununla birlikte, kahve markasının tanıtım faaliyetlerinde 'insülini kontrol ettiği ve kolesterolü düşürdüğü' yönünde bilimsel dayanağı olmayan iddialarda bulunduğu tespit edildiğinden kahvenin satışı yasaklandı ve hakkında derhal piyasadan toplatılması kararı verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
45
24
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın