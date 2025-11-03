Dikkat! Sakın İçmeyin: O Kahve Markası Acilen Toplatılıyor! Anvisa 'Büyük Tehlike' Dedi, Piyasadan Çekiliyor

Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), Cafellow markasına ait 'Fellow Criativo' isimli toz kahve ürünü hakkında kapsamlı bir yasak kararı yayımladı. Söz konusu karar, ürünün üretimi, dağıtımı, ticarileştirilmesi, reklamı ve kullanımını kapsamakta olup, 28 Ekim tarihinde resmi olarak duyuruldu.

Yasağın ana gerekçesini, ürünün içeriğinde Agaricus Bisporus mantarının özünün bulunması oluşturdu. ANVISA, bu bileşenin gıda maddelerinde kullanımı için henüz güvenlik değerlendirmesinin yapılmamış olduğunu ve onaylanmadığını belirtti.

Bununla birlikte, kahve markasının tanıtım faaliyetlerinde 'insülini kontrol ettiği ve kolesterolü düşürdüğü' yönünde bilimsel dayanağı olmayan iddialarda bulunduğu tespit edildiğinden kahvenin satışı yasaklandı ve hakkında derhal piyasadan toplatılması kararı verildi.