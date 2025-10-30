onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hürrem'in Göz Kamaştıran Mirası: Hürrem Sultan’ın Güzelliği ile Büyüleyen ve Torunu Olan 10 Osmanlı Prensesi

Hürrem'in Göz Kamaştıran Mirası: Hürrem Sultan’ın Güzelliği ile Büyüleyen ve Torunu Olan 10 Osmanlı Prensesi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.10.2025 - 11:28 Son Güncelleme: 30.10.2025 - 11:38

Asırlar geçti, imparatorluklar yıkıldı, coğrafyalar değişti... Ancak bazı isimlerin güzelliği ve soyundan gelenlerin göz kamaştırıcı ihtişamı asla solmadı. Osmanlı'nın en kudretli ve tartışmasız en zeki kadınlarından biri olan Hürrem Sultan, sadece siyasete değil, estetik ve zarafete de damgasını vurdu. Peki, dillere destan güzelliğiyle meşhur Hürrem Sultan'ın genlerini taşıyan, birbirinden zarif ve güçlü torunları kimler?

Kimi siyaset bilimi okudu, kimi bankacı oldu, kimi ise hala 'yeşil gözlü prenses' olarak anılıyor... Dürrüşehvar Sultan'ın trajik asaletinden, Mihrimah Sultan'ın 'yeşil gözlü prenses' unvanına, Neslişah Sultan'ın son büyük tanıklığına ve genç kuşakların modern yaşamdaki duruşuna kadar; işte karşınızda, Hürrem Sultan'ın güzellik mirasını ve Osmanlı'nın ince zevkini günümüze taşıyan, her biri kendi hikayesinin kraliçesi olan o özel kadınlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mihrimah Sultan

Mihrimah Sultan

Mihrimah Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Sultan Reşad'ın torunu olarak dünyaya geldi. Kendisi, hanedanın 'yeşil gözlü prensesi' lakabıyla tanınıyordu. 1923 yılında İstanbul'un Çamlıca semtinde babası Şehzade Ziyaeddin Efendi'nin köşkünde doğdu. Ancak, henüz bir yaşındayken Osmanlı Hanedanı'nın diğer üyeleriyle birlikte sürgün hayatına başlamak zorunda kaldı. 2000 yılında Ürdün'ün başkenti Amman'da hayatını kaybetti.

Fazile İbrahim Sultan

Fazile İbrahim Sultan

Tam adı Fazile İbrahim Bernard olan Fazile İbrahim Sultan, Sultan Vahdettin'in torunudur. 1941 yılında doğan Fazile İbrahim Sultan, Mısır Prensi Mehmet Ali İbrahim'in de kızıdır. Fazile, nişanlandığı Irak Kralı ile düğünlerinden iki hafta önce gerçekleşen bir darbe sonucu nişanlısını kaybetti. Şimdilerde hayatını Fransa'nın başkenti Paris'te sürdürüyor.

Dürrüşehvar Sultan

Dürrüşehvar Sultan

26 Ocak 1914 tarihinde dünyaya gelen ve 7 Şubat 2006'da hayata veda eden Dürrüşehvar Sultan, son Osmanlı halifesi II. Abdülmecid'in kızı ve Berar Prensi Navab Azam Şah'ın eşidir. Babası Abdülmecid Efendi'nin ölümünün ardından Türkiye'ye gelmiş, babasının Türkiye'de son yolculuğuna uğurlanması için devlet yetkilileriyle görüşmeler yapmış ancak bu çabaları sonuçsuz kalmıştır. Abdülmecid Efendi'nin cenazesi, izin çıkmayınca 10 yıl boyunca Paris'teki bir camide beklemek zorunda kalmıştır. Tüm uğraşlara rağmen izin alınamayınca, Abdülmecid Efendi'nin naaşı Medine'de toprağa verilmiştir.

Hanzade Özbaş

Hanzade Özbaş

Hanzade Özbaş, Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı Sultan Vahdeddin’in kızı Ulviye Sultan'ın torunu olarak 1953 yılında doğdu. Eğitim hayatı boyunca birçok etkinlikte yer aldı, ancak en dikkat çekici performansı bir müsamerede büyük büyükannesi Hürrem Sultan'ı canlandırması oldu.

Kenize Murad

Kenize Murad

Kenize Murad, 1940 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi. Aslen Osmanlı Hanedanı'na mensup olan Kenize, anneannesi Hadice Sultan aracılığıyla Sultan V. Murad'ın torunu oluyor. Ancak hayatının bir döneminde Türk vatandaşlığına geçiş yapmış ve bu süreçte ''Rajkumari Kenize de Kotwara'' olan adını Kenize Murad olarak değiştirmiştir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lara Adra

Lara Adra

II. Abdülhamid’in torununun torununun kızı olan Lara Adra 1986’da Lübnan’da doğdu. Fransa'da eğitimini aldı ve şimdi Paris'te bir bankada çalışıyor. Türkçe bilmiyor.

Neslişah Sultan

Neslişah Sultan

1921 yılında Nişantaşı'ndaki bir konakta dünyaya gelen Neslişah Sultan, Sultan Vahideddin ve Halife Abdülmecid'in torunudur. 2 Nisan 2012 tarihinde vefat eden Neslişah Sultan'ın babası, son halife II. Abdülmecid'in oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi'dir. Annesi ise, son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'dır.

Nurcihan Sultan

Nurcihan Sultan

Tam adı Emel Nurcihan Hodo olan Nurcihan Sultan, Sultan Reşad'ın torunu olarak bilinir. Ailesinin diğer üyelerine kıyasla daha konforlu bir yaşam süren Nurcihan Sultan, İstanbul'da hayatına devam ediyor.

Bala Sultan

Bala Sultan

Tam adı Bala Hodo olan Bala Sultan, 1955'yılında doğdu. Kendisi, Osmanlı Sultanı Reşad'ın kızı Rukiye Sultan'ın torunudur. İstanbul'da hayatına devam eden Bala Sultan hiç evlenmedi.

Ayşe Gülnev Sultan

Ayşe Gülnev Sultan

Tam adı Ayşe Gülnev Osmanoğlu Sutton olan Ayşe Gülnev Sultan, Sultan V. Murad'ın torununun torunudur. 1971 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Sutton, eğitim hayatında tarih ve politika üzerine yoğunlaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın