Hürrem'in Göz Kamaştıran Mirası: Hürrem Sultan’ın Güzelliği ile Büyüleyen ve Torunu Olan 10 Osmanlı Prensesi

Asırlar geçti, imparatorluklar yıkıldı, coğrafyalar değişti... Ancak bazı isimlerin güzelliği ve soyundan gelenlerin göz kamaştırıcı ihtişamı asla solmadı. Osmanlı'nın en kudretli ve tartışmasız en zeki kadınlarından biri olan Hürrem Sultan, sadece siyasete değil, estetik ve zarafete de damgasını vurdu. Peki, dillere destan güzelliğiyle meşhur Hürrem Sultan'ın genlerini taşıyan, birbirinden zarif ve güçlü torunları kimler?

Kimi siyaset bilimi okudu, kimi bankacı oldu, kimi ise hala 'yeşil gözlü prenses' olarak anılıyor... Dürrüşehvar Sultan'ın trajik asaletinden, Mihrimah Sultan'ın 'yeşil gözlü prenses' unvanına, Neslişah Sultan'ın son büyük tanıklığına ve genç kuşakların modern yaşamdaki duruşuna kadar; işte karşınızda, Hürrem Sultan'ın güzellik mirasını ve Osmanlı'nın ince zevkini günümüze taşıyan, her biri kendi hikayesinin kraliçesi olan o özel kadınlar!