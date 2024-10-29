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Cadılar Bayramı (Halloween) Ne Zaman? İşte Cadılar Bayramı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Cadılar Bayramı (Halloween) Ne Zaman? İşte Cadılar Bayramı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 09:27

Kökeni antik Britanya'ya dayanan Cadılar Bayramı, kışın başlangıcının birbirinden ilginç ve özel kostümlerle kutlandığı gündür. Her yıl tüm dünyada kutlanan Cadılar Bayramı, son dönemlerde ülkemizde de ilgi görmektedir. Peki, 2024 Cadılar Bayramı ne zaman kutlanacak? Cadılar bayramı nedir? Cadılar bayramının renkleri neden siyah ve tutuncu? 

İşte, detaylar...

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Cadılar Bayramı Ne Zaman?

Cadılar Bayramı Ne Zaman?

Dünyanın dört bir yanında kutlanan Cadılar Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Ekim'de kutlanacak.

Peki, Cadılar Bayramı Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı?

Peki, Cadılar Bayramı Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı?

Günümüzde Cadılar Bayramı olarak bilinen ve dünyanın hemen her yerinde kutlanan bu bayramın kökeni antik Britanya'ya dayanır. Pagan Keltlerin kutladığı 'Samhain Festivali', 1 Kasım'ı yani yazın bitişi ve kışın başlangıcını kutlamak için düzenlenirdi. Zaten Samhain kelimesinin Eski İrlandaca kökenine de bakıldığında; sam kelimesi 'yaz', fuin kelimesi 'son' anlamına gelir. Bu iki kelimenin birleşimi ile oluşan bayramda, çiftçiler ve toprak sahipleri arasında kira sözleşmeleri yenilenir, ölüler kutsanır, evlilikler gerçekleşir ve bugünde ölülerin geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiğine inanılır.

"Şeker mi, şaka mı?"

"Şeker mi, şaka mı?"

Bu antik Kelt geleneği, Romalılar'ın Kelt topraklarını fethetmesi ile ölüm festivali Feralia ve hasat festivali Pomona ile birleşmiştir. 

7. yüzyılda ise Papa IV. Boniface tarafından Azizler Günü'nün 1 Kasım'a taşınması ile Batılı ülkelerde kutsallaştı ve 'Halloween' adını aldı. Orta Çağ'da Hristiyanlıkla ilişkilendirilen bayram, ilk kez İngiltere'de kutlanmaya başlandı. 

19. yüzyılın sonında ise Kuzey Amerika'da devam ettirildi. Batı dünyası, 20. yüzyılda popüler bir Amerikan kültürü olarak tanıdı ve tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı.

Cadılar Bayramı Nasıl Kutlanır?

Cadılar Bayramı Nasıl Kutlanır?

Her yerin Cadılar Bayramı'nın sembolü olan içi boşaltılarak surat haline getirilen 'bal kabağı' ile süslendiği kutlamalarda, eski zamanlarda kabak yerine şalgam oyulurdu. Evler, sokaklar ve insanlar bugüne hazırlanır; süslemeler, kostümler ve şenlik ateşleri ile renkli görüntüler ortaya çıkar. 

Çocuklar Cadılar Bayramı kostümleri ile kapı kapı gezerek, 'Şaka mı, şeker mi?' dite sorarlar. Bu gelenek ise Britanya'da yoksul ailelerin kapı kapı gezerek 'ruh keki' toplama adetiyle bağlantılıdır. 

Şeker ve harçlık toplayan çocuklar kadar ebeveynlerin de eğlendiği Cadılar Bayramı'nın kutlamalarına büyüklerin kıyafet baloları da eşlik eder.

Cadılar Bayramının Renkleri Neden Siyah ve Turuncu?

Cadılar Bayramının Renkleri Neden Siyah ve Turuncu?

Kutlamalar her ne kadar rengarenk kostümlerle şölene dönüşse de Cadılar Bayramı'nın renkleri turuncu bal kabağı ile siyahı birleştirir! Bunun nedeni ise siyahın 'ölümü, hayaletleri ve karanlığı' sembolize etmesidir. Turuncu ise siyah renginin geleneksel karanlığını olumluya çeviren sıcak bir renktir. Ve hasat mevsiminin sonunu. yani kışı temsil eder. Turuncu adeta karanlığı (siyahı) aydınlatan bir ateştir!

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