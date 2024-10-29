Cadılar Bayramı (Halloween) Ne Zaman? İşte Cadılar Bayramı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bu antik Kelt geleneği, Romalılar'ın Kelt topraklarını fethetmesi ile ölüm festivali Feralia ve hasat festivali Pomona ile birleşmiştir.

7. yüzyılda ise Papa IV. Boniface tarafından Azizler Günü'nün 1 Kasım'a taşınması ile Batılı ülkelerde kutsallaştı ve 'Halloween' adını aldı. Orta Çağ'da Hristiyanlıkla ilişkilendirilen bayram, ilk kez İngiltere'de kutlanmaya başlandı.

19. yüzyılın sonında ise Kuzey Amerika'da devam ettirildi. Batı dünyası, 20. yüzyılda popüler bir Amerikan kültürü olarak tanıdı ve tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı.