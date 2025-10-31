onedio
En Yüksek Asgari Ücret Hangi Ülkede?

Dilara Şimşek
31.10.2025 - 22:15

Ülkelerin çalışanlarına verdiği asgari ücret merak ediliyor. Türkiye'de 22 bin 104 TL olan asgari ücretin avrupa ülkelerinde ne kadar olduğu araştırılıyor. Avrupa Toplulukları İstatistik Ofisi (Eurostat), ülkelerin asgari ücretlerini ortaya çıkardı. Temmuz 2025 verilerine göre AB ülkelerinde asgari ücretler Bulgaristan'da aylık 551 eurodan Lüksemburg'da aylık 2 bin 704 euroya kadar değişiyor. Peki, Avrupa’da asgari ücret ne kadar? En yüksek asgari ücret hangi ülkede? 

Kaynak

Avrupa’da Asgari Ücret Ne Kadar?

Eurostat, Temmuz 2025 asgari ücret verilerini paylaştı. 1 Temmuz 2025 itibarıyla, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden 22'sinde ulusal asgari ücret uygulanıyordu. Ulusal asgari ücreti olmayan 5 AB ülkesi ise Danimarka, İtalya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç. Eurostat'ın elde ettiği verilere göre AB'de aylık asgari ücretler büyük farklılıklar gösteriyor. Eurostat bu verileri her yıl Ocak ve Temmuz ayında yayınlıyor. 

Bulgaristan'da aylık 551 euro asgari ücret verilirken Lüksemburg'da bu rakam aylık 2.704 euro. Bu durum da asgari ücretin Avrupa ülkeleri arasında büyük değişkenlik gösterdiğini ortaya çıkarıyor.

En Yüksek Asgari Ücret Hangi Ülkede?

Rapora göre en yüksek asgari ücret Lüksemburg'da. Lüksemburg'da bir çalışanın aldığı aylık asgari ücret 3 bin 704 euro. 

Fransa Asgari Ücret

Asgari ücret aylık 1.500 euronun üzerinde olan ülkeler: Lüksemburg, İrlanda, Hollanda, Almanya, Belçika ve Fransa. Asgari ücret Fransa'da 1.802 euro ile Lüksemburg'da 2.704 euro arasında değişiyor.

İspanya Asgari Ücret

Asgari ücret aylık 1.000-1.500 euro olan ülkeler: İspanya, Slovenya, Polonya, Litvanya, Yunanistan, Portekiz ve Kıbrıs. Asgari ücretler Kıbrıs'ta 1.000 euro ile İspanya'da 1.381 euro arasında.

Bulgaristan Asgari Ücret

Asgari ücret aylık 1.000 euronun altında olan ülkeler: Hırvatistan, Malta, Estonya, Çekya, Slovakya, Romanya, Letonya, Macaristan ve Bulgaristan. Bu ülkelerin ulusal asgari ücretleri Bulgaristan'da 551 euro ile Hırvatistan'da 970 euro arasında değişiyor.

Mavi Grafik: Temmuz 2015 asgari ücret

Sarı Grafik: Temmuz 2025 Asgari ücret

Türkiye Asgari Ücret 2025: En Düşük Asgari Ücret Hangi Ülkede?

Karadağ, Moldova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna Avrupa Birliği'ne aday ve potansiyel ülke sıralamasında. Eurostat verilerine göre en düşük asgari ücretler bu ülkelerde. Grafikte yer alan bilgilere göre en düşük asgari ücrete sahip ülke Ukrayna.

Türkiye Asgari Ücrette AB Ülkeleri Arasında Kaçıncı Sırada?

Türkiye, 29 ülke arasından 26’ncı sırada yer alıyor. 

Asgari Ücret Ne Kadar?

Türkiye'de asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL.

