En Yüksek Asgari Ücret Hangi Ülkede?

Eurostat, Temmuz 2025 asgari ücret verilerini paylaştı. 1 Temmuz 2025 itibarıyla, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden 22'sinde ulusal asgari ücret uygulanıyordu. Ulusal asgari ücreti olmayan 5 AB ülkesi ise Danimarka, İtalya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç. Eurostat'ın elde ettiği verilere göre AB'de aylık asgari ücretler büyük farklılıklar gösteriyor. Eurostat bu verileri her yıl Ocak ve Temmuz ayında yayınlıyor.

Bulgaristan'da aylık 551 euro asgari ücret verilirken Lüksemburg'da bu rakam aylık 2.704 euro. Bu durum da asgari ücretin Avrupa ülkeleri arasında büyük değişkenlik gösterdiğini ortaya çıkarıyor.