Almanya’da Asgari Ücret Belli Oldu

Almanya’da yasalara göre haftalık çalışma süresi en fazla 48 saat. Ancak bu süre 60 saate kadar çıkabiliyor. Bazı iş yerlerinde esnek çalışma saati buluyor. Esnek çalışma saati olan yerlerde ise haftalık çalışma süresi 10 saate kadar çıkabiliyor.

Ülkede genel kural pazar ve resmi tatil günlerinde çalışmak yasak. Çalışanların 6–9 saatlik mesailerinde en az 30 dakika, 9 saati aşan günlerde ise 45 dakika mola hakkı bulunuyor.