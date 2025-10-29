onedio
Almanya’da Asgari Ücret Belli Oldu

Dilara Şimşek
29.10.2025 - 17:27

2026 yaklaşırken asgari ücreti konuşan ülke sadece Türkiye değil. Almanya’da asgari ücret belli oldu. Almanya Federal Hükümeti asgari ücrette iki aşamalı zam planını uyguladı. Peki Almanya’da asgari ücret ne kadar oldu?

Almanya'da asgari ücret ne kadar?

Almanya'da asgari ücret belli oldu. 2025'te mevcut asgari ücret 12.82 euro (yaklaşık 627 TL) olarak uygulanıyordu. 

1 Ocak 2026’dan itibaren saatlik brüt ücret 13.90 (679 TL) oldu. 1 Ocak 2027’den itibaren ise 14.60 euro (yaklaşık 714 TL) uygulanacak. Zam kararı Asgari Ücret Komisyonu tarafından önerilmişti. Bu zam 6 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek.

Almanya’da haftalık çalışma süresi ne kadar?

Almanya’da yasalara göre haftalık çalışma süresi en fazla 48 saat. Ancak bu süre 60 saate kadar çıkabiliyor. Bazı iş yerlerinde esnek çalışma saati buluyor. Esnek çalışma saati olan yerlerde ise haftalık çalışma süresi 10 saate kadar çıkabiliyor. 

Ülkede genel kural pazar ve resmi tatil günlerinde çalışmak yasak. Çalışanların 6–9 saatlik mesailerinde en az 30 dakika, 9 saati aşan günlerde ise 45 dakika mola hakkı bulunuyor.

