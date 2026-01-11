onedio
Kutsal Kitaplar Haricinde Dünyada En Çok Çevirisi Yapılan Kitap Hangisidir?

Kutsal Kitaplar Haricinde Dünyada En Çok Çevirisi Yapılan Kitap Hangisidir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
11.01.2026 - 21:33

Kanal D ekranlarının yeni yarışma programı Beyaz'la Joker büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yarışmada sorulan sorular da gündem oluyor. Bu kez yarışmacıya 'Kutsal Kitaplar Haricinde Dünyada En Çok Çevirisi Yapılan Kitap Hangisidir?' sorusu soruldu.

Peki bu sorunun cevabı nedir?

Kutsal Kitaplar Haricinde Dünyada En Çok Çevirisi Yapılan Kitap Hangisidir?

Kutsal Kitaplar Haricinde Dünyada En Çok Çevirisi Yapılan Kitap Hangisidir?

A: Küçük Prens

B: Don Kişot

C: Simyacı

D: Harry Potter

Doğru Cevap: A, Küçük Prens

Küçük Prens, dünyada en çok çevirisi yapılan kitaptır.

