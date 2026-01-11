onedio
2024 Yılında En Fazla Yapılan Cerrahi Estetik Operasyon Hangisidir?

Dilara Bağcı Peker
11.01.2026 - 21:45

Yıllardır büyük bir merakla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Bu kez bir yarışmacıya 200 bin TL değerindeki soru yöneltildi. 

İşte o soru ve cevabı!

2024 yılında en fazla yapılan cerrahi estetik operasyon hangisidir?

A: Göz kapağı estetiği

B: Kulak estetiği

C: Burun estetiği

D: Yağ aldırma

Doğru Cevap: A, Göz kapağı estetiği

