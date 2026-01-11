2024 Yılında En Fazla Yapılan Cerrahi Estetik Operasyon Hangisidir?
Yıllardır büyük bir merakla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Bu kez bir yarışmacıya 200 bin TL değerindeki soru yöneltildi.
İşte o soru ve cevabı!
2024 yılında en fazla yapılan cerrahi estetik operasyon hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 yılında en fazla yapılan cerrahi estetik operasyon hangisidir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın