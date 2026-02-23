Nihilist Penguen misin, Yoksa Punch mı?

Hayatın absürtlüğü karşısında bazen hepimiz o buzullara doğru yürüyen penguen gibi hissederiz her şeyden vazgeçmiş, nihilist bir boşlukta. Ya da reddedilmiş bir yavru maymun gibi, en ufak bir peluş umuda sarılırız, yalnızlığımızı kucaklayarak hayatta kalmaya çalışırız. Peki sen hayat karşısında hangisi gibi davranıyorsun?

Hadi teste!