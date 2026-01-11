Gerçek Burcunu Unut! Müzik Zevkine Göre Sen Aslında Hangi Burçsun?
Doğum haritanı, yükselenini hatta ay burcunu ezbere biliyor olabilirsin; ama ya yıldızlar sana küçük bir oyun oynadıysa? Belki de doğum tarihin, ruhunun gerçek ritmini yansıtmıyordur! Müzik zevki asla yalan söylemez; neşeni, hüznünü ve tutkunu en saf haliyle ortaya koyar. Hazırsan, notaların rehberliğinde ruhunun gerçek elementini ve asıl burcunu keşfetmeye başlıyoruz!
1. Bugün için tek bir şarkı dinleme hakkın var, hangisi?
2. Bu şarkılardan biri ile günü bitireceksin...
3. Hangi şarkıyı bu manzaraya karşı dinlemek istersin?
4. Hangi sanatçımızın ses rengi haki sence?
5. Hangisinin ses rengini daha çok seviyorsun?
6. Bu divalardan birininn konserine gideceksin? Hangisini tercih edersin?
7. Hangi ünlü düğün şarkını söylesin isterdin?
8. Son olarak, ''Someone Like You'' şarkısını hangi sanatçımız daha iyi söyler?
Sen Ateş Grubu Burcusun! (Koç, Aslan, Yay)
Sen Toprak Grubu Burcusun! (Boğa, Başak, Oğlak)
Sen Hava Grubu Burcusun! (İkizler, Terazi, Kova)
Sen Su Grubu Burcusun! (Yengeç, Akrep, Balık)
