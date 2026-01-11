Ah o derin duygular... Senin müzik zevkin tamamen hislerine, sezgilerine ve o anki ruh haline endeksli. Bir Su grubu insanı olarak, seni ağlatan, geçmişe götüren, nostalji rüzgarları estiren şarkılarla aranda kopmaz, mistik bir bağ var. Şarkı sözlerinin her satırında kendi hayatından bir parça buluyor, müziği bir terapi yöntemi olarak kullanıyorsun. Yağmurlu havalarda cam kenarında dinlenen o hüzünlü ve romantik şarkıların başkahramanı kesinlikle sensin. Senin için müzik kulakla duyulan bir şey değil, kalple hissedilen ve ruhun en derin yaralarına dokunan bir şifadır.