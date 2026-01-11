onedio
Gerçek Burcunu Unut! Müzik Zevkine Göre Sen Aslında Hangi Burçsun?

etiket Gerçek Burcunu Unut! Müzik Zevkine Göre Sen Aslında Hangi Burçsun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.01.2026 - 22:01

Doğum haritanı, yükselenini hatta ay burcunu ezbere biliyor olabilirsin; ama ya yıldızlar sana küçük bir oyun oynadıysa? Belki de doğum tarihin, ruhunun gerçek ritmini yansıtmıyordur! Müzik zevki asla yalan söylemez; neşeni, hüznünü ve tutkunu en saf haliyle ortaya koyar. Hazırsan, notaların rehberliğinde ruhunun gerçek elementini ve asıl burcunu keşfetmeye başlıyoruz!

1. Bugün için tek bir şarkı dinleme hakkın var, hangisi?

2. Bu şarkılardan biri ile günü bitireceksin...

3. Hangi şarkıyı bu manzaraya karşı dinlemek istersin?

4. Hangi sanatçımızın ses rengi haki sence?

5. Hangisinin ses rengini daha çok seviyorsun?

6. Bu divalardan birininn konserine gideceksin? Hangisini tercih edersin?

7. Hangi ünlü düğün şarkını söylesin isterdin?

8. Son olarak, ''Someone Like You'' şarkısını hangi sanatçımız daha iyi söyler?

Sen Ateş Grubu Burcusun! (Koç, Aslan, Yay)

Sen tam anlamıyla yürüyen bir enerji santralisin ve müzik zevkin de tıpkı senin gibi alev alev! Senin için müzik, arka planda mırıldanacak bir şey değil; seni harekete geçiren, kanını kaynatan ve sana güç veren bir yaşam kaynağıdır.  Depresif ve durağan şarkılara tahammülün yok, senin listen her zaman 'partiye hazır' modunda olmalı. Cesur, iddialı ve tutkulusun; müzik zevkinle bile girdiğin ortama hükmediyorsun. Sen müziği sadece dinlemiyorsun, onu iliklerine kadar yaşıyorsun!

Sen Toprak Grubu Burcusun! (Boğa, Başak, Oğlak)

Senin müzik zevkinin temelinde 'kalite' ve 'zamansızlık' yatıyor; gelip geçici trendler sana göre değil. Tıpkı bir Toprak grubu insanı gibi ayakların yere sağlam basıyor; bu yüzden teknik olarak kusursuz, yıllanmış şarap gibi değeri artan klasikleri tercih ediyorsun. Müziği bir tüketim nesnesi olarak değil, saygı duyulması gereken bir sanat eseri olarak görüyorsun.

Sen Hava Grubu Burcusun! (İkizler, Terazi, Kova)

Sen müzik dünyasının entelektüel kaşifisin ve zihnin sürekli yeni seslere aç! Tek bir türe saplanıp kalmak sana göre değil; indie’den elektroniğe, dünya müziklerinden rap’e kadar her telden çalabilen bir zevkin var. Şarkının melodisi kadar, sözlerinin zekası ve anlattığı hikaye de senin için hayati önem taşıyor; müzik senin için sosyal bir iletişim aracı. Arkadaş ortamlarında 'Bunu mutlaka dinlemelisiniz' diyerek yeni grupları keşfettiren o vizyoner kişi sensin.

Sen Su Grubu Burcusun! (Yengeç, Akrep, Balık)

Ah o derin duygular... Senin müzik zevkin tamamen hislerine, sezgilerine ve o anki ruh haline endeksli. Bir Su grubu insanı olarak, seni ağlatan, geçmişe götüren, nostalji rüzgarları estiren şarkılarla aranda kopmaz, mistik bir bağ var. Şarkı sözlerinin her satırında kendi hayatından bir parça buluyor, müziği bir terapi yöntemi olarak kullanıyorsun. Yağmurlu havalarda cam kenarında dinlenen o hüzünlü ve romantik şarkıların başkahramanı kesinlikle sensin. Senin için müzik kulakla duyulan bir şey değil, kalple hissedilen ve ruhun en derin yaralarına dokunan bir şifadır.

