FED Faiz Kararı Bu Akşam Açıklanacak: FED Faiz Kararı Altın Fiyatlarını Nasıl Etkiler?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.10.2025 - 15:45

Altın fiyatlarında ay içerisinde tarihi zirve görülmüş ve Türkiye’deki büyük ilgi nedeniyle Kapalı Çarşı’da zaman zaman gram altın bulmak bile zor hale gelmişti. Sonrasında hızlı düşen altın fiyatları ile ilgili yatırımcıların beklentisi sürüyor. Tüm piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu akşam açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Peki FED’in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın yükselir mi düşer mi? İşte tüm merak edilenler…

FED’in bu akşam Türkiye saati ile 21.00’de açılayacağı faiz kararı tüm dünyadan yakından takip ediliyor.

FED eylül ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmiş ve yılın ilk faiz indirimine gitmişti. Piyasalar FED’den bir kez daha faiz indirimi bekliyor. Para piyasalarında, Fed'in politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılıyor. FED’in faiz indirimi ile birlikte doların değer kaybetmesi ve yatırımların başka yatırım araçlarına yönelmesi bekleniyor.

Faiz indirimi altın fiyatlarını yükseltir mi?

Faiz indirimi genellikle altın fiyatlarını yükseltir. Faizlerin düşmesiyle birlikte dolar zayıflar ve uluslararası piyasalarda dolar üzerinden işlem gören altın fiyatları artar. Aynı zamanda altın, güvenli liman olarak görülmeye devam eder, bu da yatırımcıları altına yönlendirir ve fiyatları yukarı çeker.

Öte yandan uzmanların uzun vadedeki altın yükselişi iyimserliğe de sürüyor. Altının ons fiyatı 4 bin 400 dolarken geri dönüp 4 bin 25 dolara kadar gerilemişti. Uzmanlar altının ons fiyatının yakın zamanda 4 bin 400 doların üzerine çıkmasını bekliyor.

