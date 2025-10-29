FED Faiz Kararı Bu Akşam Açıklanacak: FED Faiz Kararı Altın Fiyatlarını Nasıl Etkiler?

Faiz indirimi genellikle altın fiyatlarını yükseltir. Faizlerin düşmesiyle birlikte dolar zayıflar ve uluslararası piyasalarda dolar üzerinden işlem gören altın fiyatları artar. Aynı zamanda altın, güvenli liman olarak görülmeye devam eder, bu da yatırımcıları altına yönlendirir ve fiyatları yukarı çeker.

Öte yandan uzmanların uzun vadedeki altın yükselişi iyimserliğe de sürüyor. Altının ons fiyatı 4 bin 400 dolarken geri dönüp 4 bin 25 dolara kadar gerilemişti. Uzmanlar altının ons fiyatının yakın zamanda 4 bin 400 doların üzerine çıkmasını bekliyor.