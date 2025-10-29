onedio
TOKİ 500 Bin Konut İçin Başvuru Ücreti: CİMER’e Başvuru Yağdı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.10.2025 - 11:09

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlar için 500 bin konut yapacağı açıklaması ev sahibi olmayak isteyen vatandaşlarda heyecan yarattı. İstanbul’da aylık 7 bin 313 liradan başlayacak taksitlerle satışa sunulacak evler için başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihileri arasında yapılacak ve başvuru ücreti 5 bin lira olacak. Kurada çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretlerini sonrasında geri alabilecek. TOKİ’nin 500 bin konut projesi sonrasında CİMER’e çok sayıda başvuru yapıldığı da öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde TOKİ’nin açıkladığı 500 bin sosyal konut projesinde illerde yapılacak konut sayıları da belli oldu.

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:

'Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872.'

Başvurular ne zaman başlayacak?

Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. Başvuru ücreti 5 bin lira olacak ve kurada çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretlerini geri alabilecek.

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

TOKİ 500 bin konut projesi ile ilgili CİMER’e de yoğun başvuru oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıklamasının ardından projeyi merak eden vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvurdu.

Ev sahibi olmak için heyecan duyan ve bilgi almak için başvuran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini ifade etti.

Başvurularda vatandaşlar, 'Projenin kendilerini kapsayıp kapsamadığı', 'engelli çocuğu olanlara kontenjan ayrılıp ayrılmadığı', 'ikamet şartını taşıyıp taşımadığı' ve 'evi olmamakla birlikte tarla hissesi olmasının başvurusuna engel olup olmadığı'na ilişkin sorular yöneltti.

Çok sayıda vatandaş da projeye dair görüş ve önerilerini belirten mesajlar iletti.

