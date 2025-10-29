TOKİ 500 Bin Konut İçin Başvuru Ücreti: CİMER’e Başvuru Yağdı
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlar için 500 bin konut yapacağı açıklaması ev sahibi olmayak isteyen vatandaşlarda heyecan yarattı. İstanbul’da aylık 7 bin 313 liradan başlayacak taksitlerle satışa sunulacak evler için başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihileri arasında yapılacak ve başvuru ücreti 5 bin lira olacak. Kurada çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretlerini sonrasında geri alabilecek. TOKİ’nin 500 bin konut projesi sonrasında CİMER’e çok sayıda başvuru yapıldığı da öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde TOKİ’nin açıkladığı 500 bin sosyal konut projesinde illerde yapılacak konut sayıları da belli oldu.
Başvurular ne zaman başlayacak?
TOKİ 500 bin konut projesi ile ilgili CİMER’e de yoğun başvuru oldu.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
