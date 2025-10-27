TOKİ En Merak Edilen Soruları Cevapladı: 500 Bin Konut Projesine Kimler Başvurabilir? Başvurlar Ne Zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) geçtiğimiz günlerde 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 500 bin konut yapılacağını açıklamıştı. Dar gelirli vatandaşların başvuracağı konutlar 81 ilin tamamında olacak. Konutların ilk etap İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bursa, Antalya, Hatay ve Ardahan’da yapılacak. 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında başlayacak başvurlar sonrasında kurada çıkan vatandaşlar ile konutlar için sözleşme imzanacak. İstanbul’da 7 bin 313 liradan başlayacak taksitler, Anadolu’da 6 bin 750 lira olacak.
TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi' ile ilgili tüm merak edilenlere verdiği cevaplar 👇
TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için yeni bir inşaat projesi başlattı.
