Deniz Bulutsuz'dan Hapis Cezası Alan Ozan Güven'in Tepki Çeken Savunması Sonrası İlk Açıklama!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.10.2025 - 14:37

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği gerekçesiyle 45 gün hapis yatması beklenen Ozan Güven 5 yıl sonra ilk kez açıklama yapmış ve skandal savunmasıyla sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bulutsuz'un yanıt verip vermeyeceği beklenirken ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde geldi. 

İşte detaylar...

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı dava sonucunda 45 gün hapis yatacağı açıklanan Ozan Güven basın toplantısı düzenlemiş ve pişkin savunmasıyla pes dedirtmişti.

Suçsuz olduğunu savunan ünlü oyuncu, Bulutsuz’un kendisine iftira attığını öne sürerek, 'Ben sadece sevgilimden ayrıldım, dövmedim veya işkence yapmadım. Beş-altı kere ayrılmak istediğimi söylemiştim. Bir fiske dahi vurmadım. Abajur silah sayıldığı için ceza alıyorum. Abajuru saçma sapan bir şey yapmasın diye zorla elinden alırken yaşandı olay. Sonra gazlı bez, tentürdiyot yaptım. Hanımefendinin daha önce başkalarıyla da bu tarz sorunlar yaşadığını araştırırsanız görürsünüz. Hangi kadının içine şüphe düşürdüysem tek tek özür dilerim. Bir tek senden (Deniz Bulutsuz) özür dilemeyeceğim. Ben sana hiçbir şey yapmadım.” açıklamasında bulunmuştu.

Güven'in basın toplantısının ardından gözler Deniz Bulutsuz'a çevrilmişti.

Açıklama yapar mı diye beklerken sosyal medya hesabından kısa bir açıklamada bulunan Bulutsuz, “Mükemmel bir zamanlama ile 24 saatlik bir kaçışla ses terapisine gitmiştim. Telefonum kapalıyken çok fazla mesaj atan ve arayan olmuş. İyi niyet ve samimiyetle merak eden tanıdığım tanımadığım herkese teşekkürler. Ben çok iyiyim, güçlüyüm, huzurluyum, yanımda olduğunuzu biliyor ve hissediyorum. Yalnız değilim / değiliz” ifadelerini kullandı.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
