Deniz Bulutsuz'dan Hapis Cezası Alan Ozan Güven'in Tepki Çeken Savunması Sonrası İlk Açıklama!

Suçsuz olduğunu savunan ünlü oyuncu, Bulutsuz’un kendisine iftira attığını öne sürerek, 'Ben sadece sevgilimden ayrıldım, dövmedim veya işkence yapmadım. Beş-altı kere ayrılmak istediğimi söylemiştim. Bir fiske dahi vurmadım. Abajur silah sayıldığı için ceza alıyorum. Abajuru saçma sapan bir şey yapmasın diye zorla elinden alırken yaşandı olay. Sonra gazlı bez, tentürdiyot yaptım. Hanımefendinin daha önce başkalarıyla da bu tarz sorunlar yaşadığını araştırırsanız görürsünüz. Hangi kadının içine şüphe düşürdüysem tek tek özür dilerim. Bir tek senden (Deniz Bulutsuz) özür dilemeyeceğim. Ben sana hiçbir şey yapmadım.” açıklamasında bulunmuştu.