Ünlü İsimler Kazandıkları Paraları Nereye Yatırıyor? O İsim Gizli Emlak Zengini Çıktı, Hepsini Solladı!
Magazin dünyasının en çok kazanan ünlü isimleri sadece sahnede ya da ekranda değil, yatırım dünyasında da adeta kapışıyor! 💸 Kimi tüm birikimini altına çeviriyor, kimi arsa peşinde, kimisi ise gayrimenkul kraliçesi olmuş bile. Ekonomistlerle çalışanlar, kazançlarını dövize yatıranlar derken ortaya tam bir zenginler kulübü çıkıyor. Ama öyle bir isim var ki, yatırımlarıyla herkesi sollayıp geçmiş…
Gelin, kimmiş o birlikte bakalım! 😳🔥
Bülent Ersoy altından yana!
Ajda Pekkan da Bülent Ersoy'un izinden gidiyor!
Sibel Can gayrimenkul zengini!
Balat ve Tarlabaşı ondan sorulur!
Serenay Sarıkaya da Kenan İmirzalıoğlu gibi arsa avcılarından!
Yatırımlarıyla diğer ünlüleri geçmiş bu ismi ise en sona sakladık!
