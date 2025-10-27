onedio
Ünlü İsimler Kazandıkları Paraları Nereye Yatırıyor? O İsim Gizli Emlak Zengini Çıktı, Hepsini Solladı!

Ünlü İsimler Kazandıkları Paraları Nereye Yatırıyor? O İsim Gizli Emlak Zengini Çıktı, Hepsini Solladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.10.2025 - 11:56

Magazin dünyasının en çok kazanan ünlü isimleri sadece sahnede ya da ekranda değil, yatırım dünyasında da adeta kapışıyor! 💸 Kimi tüm birikimini altına çeviriyor, kimi arsa peşinde, kimisi ise gayrimenkul kraliçesi olmuş bile. Ekonomistlerle çalışanlar, kazançlarını dövize yatıranlar derken ortaya tam bir zenginler kulübü çıkıyor. Ama öyle bir isim var ki, yatırımlarıyla herkesi sollayıp geçmiş… 

Gelin, kimmiş o birlikte bakalım! 😳🔥

Bülent Ersoy altından yana!

Bülent Ersoy altından yana!

Diva birikimini altına çevirmiş. Yarısını da TL olarak bankada tutuyor. Giderlerini de faizle karşılıyor. 

Yıldız Tilbe faizi tercih etmiyor. Ünlü şarkıcı kazancını emlakta değerlendiriyor. Konserleri ve kira gelirleriyle de geçiniyor.

Ajda Pekkan da Bülent Ersoy'un izinden gidiyor!

Ajda Pekkan da Bülent Ersoy'un izinden gidiyor!

Süperstarımız yatırımını altından yana kullanıyor. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Ajda Pekkan altınları kuyumcuya gidip yardımcısı alıyor.

Sibel Can gayrimenkul zengini!

Sibel Can gayrimenkul zengini!

Hatırlarsanız İbrahim Selim'in programında 1990’larda kazandığım ilk parayla Karagümrük’den 5 katlı bir apartman aldım” demişti. Bu zamana kadar İstanbul, Miami, Londra ve Nice’den toplam 50 gayrimenkul biriktirmiş.

Necati Şaşmaz'ın 50 gayrimenkulü, Seda Sayan'ın ise 30’a yakın evi ve dükkanı bulunuyor.

Balat ve Tarlabaşı ondan sorulur!

Balat ve Tarlabaşı ondan sorulur!

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu için “Balat ve Tarlabaşı neredeyse onun” deniyor. Yeni hedeflerinin de Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy’deki araziler olduğu konuşulanlar arasında.

Serenay Sarıkaya da Kenan İmirzalıoğlu gibi arsa avcılarından!

Serenay Sarıkaya da Kenan İmirzalıoğlu gibi arsa avcılarından!

Güzel oyuncu Ege ve Marmara’daki değerli toprakları kaçırmıyor.

Sektörün en çok kazananlarından Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy ise Lüleburgaz-Hamitabat’a büyük çiftlik evleri yaptırdılar.

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal da, Rize-Fındıklı’dan arazi almış.

Yatırımlarıyla diğer ünlüleri geçmiş bu ismi ise en sona sakladık!

Yatırımlarıyla diğer ünlüleri geçmiş bu ismi ise en sona sakladık!

Aşkın Nur Yengi gizli emlak zengini desek yeridir. Yatırımının çoğunu megakent İstanbul’a yapmış. ABD, Fransa-Nice ve İngiltere'de de lüks caddelerden en pahalı evleri kapmış.

