Doktorlar Veda Etmeye Çağırmış: Şenay Düdek, Fatih Ürek Hakkında Çıkan "Öldü" İddialarının Nedenini Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.10.2025 - 10:47

Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Fatih Ürek hakkında çıkan 'Öldü' iddiaları sevenlerini korkutmuştu. Gazeteci, yazar ve televizyoncu Şenay Düdek, iddiaların neden yayıldığını açıkladı. 'Doktorlar yakınlarını vedaya çağırmış. Yakınları haklarını helal etmek ve sevenlerinden de dua isteyince ölüm haberleri yayılmış' dedi. 

İşte detaylar...

Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.

15 Ekim'de evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek'e 20 dakika kalp masajı yapıldıktan sonra apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Ürek 13 gündür uyutuluyor. Son günlerde hakkında korkutan iddialar ortaya atılmıştı. Durumunun kötüye gittiği ve ailesinin hastaneye çağırıldığı haberi sevenlerini endişlendirmişti. Hemen ardından hakkında çıkan ölüm haberleri şok etkisi yaratmıştı. 

Önce kız kardeşlerinden açıklama gelmiş, 'Yaşıyor, ölüm haberleri yanlış. Fişi çekilmedi, kalbinin aletleri çıkmadı. Şu anda bekliyoruz. Fatih şu an Allah'a teslim o kadar.' denilmişti.

Sonrasında hastaneden de Ürek'in son durumu hakkında bilgilendirme yapılmıştı:

'Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir'

Aralarında Alişan, Feyyaz Şerifoğlu, Hakan Akkaya gibi isimlerin bulunduğu ünlüler de hastane çıkışı Fatih Ürek hakkında konuşmuştu:

Son olarak Gazeteci, yazar Şenay Düdek, Fatih Ürek hakkında ölüm haberlerinin neden çıktığını ve son durumunu şu sözlerle açıkladı:

'Dün saat 22.17’de tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kanamadan endişelenen doktorlar,yakınlarını vedaya çağırmışlar! Bunun üzerine aileden ve sanatçı dostları, yakınları haklarını helal etmek ve çok yakınlarından da dua isteyince; ölüm haberleri yayılmış…Sağ kolu ve Menecer’i Mert Siliv;”Şenay abla durum stabil! Allah'tan umut kesilmez!” Dedi…”Tabi Sevgili Mert! Rabbim hayırlısını versin…” Doğrusu bu!'

