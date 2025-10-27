Doktorlar Veda Etmeye Çağırmış: Şenay Düdek, Fatih Ürek Hakkında Çıkan "Öldü" İddialarının Nedenini Açıkladı!
Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Fatih Ürek hakkında çıkan 'Öldü' iddiaları sevenlerini korkutmuştu. Gazeteci, yazar ve televizyoncu Şenay Düdek, iddiaların neden yayıldığını açıkladı. 'Doktorlar yakınlarını vedaya çağırmış. Yakınları haklarını helal etmek ve sevenlerinden de dua isteyince ölüm haberleri yayılmış' dedi.
Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.
Sonrasında hastaneden de Ürek'in son durumu hakkında bilgilendirme yapılmıştı:
Son olarak Gazeteci, yazar Şenay Düdek, Fatih Ürek hakkında ölüm haberlerinin neden çıktığını ve son durumunu şu sözlerle açıkladı:
