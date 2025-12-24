2026 Senin İçin Hangi Masal Gibi Geçecek?
2026’nın sana nasıl bir masal hazırladığını hiç düşündün mü? Yeni yıl yaklaşırken herkes biraz umut, biraz merak taşıyor. Bu eğlenceli testle 2026’da seni bekleyen masalsı atmosferi keşfedebilirsin.
Hazırsan, kendi hikâyenin büyülü kapısını aralayalım!👇
1. Bu yıl sana ne getirsin istiyorsun?
2. Peki, 2026 yılına kimle veya kimlerle girmeyi planlıyorsun?
3. Yılbaşını yurt dışında geçirebilseydin hangi ülkeye gitmek isterdin?
4. Bir yılbaşı ağacı seçer misin?
5. Şimdi de yılbaşı temalı LEGO görsellerinden birini seç!
6. Yeni yılda daha cesur kararlar almaya hazır mısın?
7. İyisiyle kötüsüyle bir yılı geride bırakıyoruz. 2025 yılına bir puan vermeni istesek kaç verirdin?
8. Son olarak, 2026 yılından en büyük beklentin nedir?
Sindirella!
Alaaddin'in Sihirli Lambası!
Pamuk Prenses!
Karlar Ülkesi!
