2026 Senin İçin Hangi Masal Gibi Geçecek?

LEGO
LEGO - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 21:05

2026’nın sana nasıl bir masal hazırladığını hiç düşündün mü? Yeni yıl yaklaşırken herkes biraz umut, biraz merak taşıyor. Bu eğlenceli testle 2026’da seni bekleyen masalsı atmosferi keşfedebilirsin.

 Hazırsan, kendi hikâyenin büyülü kapısını aralayalım!👇

1. Bu yıl sana ne getirsin istiyorsun?

2. Peki, 2026 yılına kimle veya kimlerle girmeyi planlıyorsun?

3. Yılbaşını yurt dışında geçirebilseydin hangi ülkeye gitmek isterdin?

4. Bir yılbaşı ağacı seçer misin?

5. Şimdi de yılbaşı temalı LEGO görsellerinden birini seç!

6. Yeni yılda daha cesur kararlar almaya hazır mısın?

7. İyisiyle kötüsüyle bir yılı geride bırakıyoruz. 2025 yılına bir puan vermeni istesek kaç verirdin?

8. Son olarak, 2026 yılından en büyük beklentin nedir?

Sindirella!

Bu yıl, senin için sabrın sonundaki o muazzam selamete çıkış yılı olacak. Tıpkı Külkedisi’nin tozlu tavan arasından sarayın en ışıltılı salonuna geçişi gibi, 2026 seni olduğun yerden alıp hak ettiğin o yüksek mertebeye taşıyacak. Yıllardır emek verip karşılığını alamadığını düşündüğün ne varsa, bu yıl sana katbekat fazlasıyla geri dönüyor; üstelik bu sefer sihir gece yarısı bozulmayacak, çünkü bu camdan ayakkabı sadece senin ayağına uyuyor ve artık sahne tamamen senin.

Alaaddin'in Sihirli Lambası!

Kemerlerini bağla, çünkü 2026 senin için uçan bir halıya atlayıp yepyeni bir dünyayı keşfetmek demek! Bu yıl, eline geçen fırsatlar o kadar büyük ve beklenmedik olacak ki, sanki sihirli bir lambayı ovalamışsın gibi dileklerinin hızla gerçeğe dönüştüğüne şahit olacaksın. Sıradanlığın zincirlerini kırdığın, 'imkansız' kelimesini sözlüğünden çıkardığın ve potansiyelini serbest bıraktığın, macera ve bereket dolu bir yıl seni bekliyor.

Pamuk Prenses!

Uzun süredir sanki cam bir fanusun içindeymişsin ya da derin bir uykudaymışsın gibi hissettiğin o durgun dönem 2026'da son buluyor. Bu yıl senin için 'uyanış' demek; hayatına girecek, seni yargılamadan sevecek ve elinden tutacak yeni insanlarla çevreleneceksin. Karanlık ormanların bittiği, güneşin yeniden doğduğu bu yılda, hem ruhunu iyileştirecek hem de hayatındaki zehirli elmalardan tamamen kurtulup huzuru bulacaksın.

Karlar Ülkesi!

Bu yıl senin için 'Aldırma' deme yılı! Uzun zamandır içinde tuttuğun, belki de göstermekten çekindiğin o gerçek potansiyelini 2026’da serbest bırakacaksın. Tıpkı Elsa’nın gücünü kabullenip buzdan bir şaheser yaratması gibi, sen de seni kısıtlayan tüm kuralları ve 'elalem ne der' korkularını bir kenara iteceksin. Kendi krallığını kurduğun, soğuk rüzgarların bile seni rahatsız edemediği, tam anlamıyla özgür ve kendin olacağın, ışıltılı bir yıl seni bekliyor.

