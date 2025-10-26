onedio
Öldüğü İddia Edilen Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Kız Kardeşlerinden İlk Açıklama!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.10.2025 - 08:36

11 gündür yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in sağlık durumunun kötüye gittiği ve yakınlarının hastaneye çağırıldığı iddiasının ardından bu kez 'Öldü' iddiası ortaya atılmıştı. Kız kardeşleri Nurgül ve Selvi'den sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

İşte detaylar...

Kaynak: Gece Muhabiri

15 Ekim günü evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 20 dakikalık masajla hayata döndürülen Fatih Ürek o günden bu yana hastanede.

Yoğun bakımda tedavi gören Ürek'in daha sonra entübe edildiği haberini almıştık. 72 saat uyutulup tekrar uyandırılacağı açıklansa da halen uyandırılmadı. 

Son olarak geçtiğimiz saatlerde Fatih Ürek'in sağlık durumunun kötü gittiği ve yakınlarının hastaneye çağılmaya başlandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ardından da "Fatih Ürek Öldü" iddiaları sosyal medyada dolanmaya başlayınca kız kardeşleri Nurgül ve Selvi'den açıklama geldi:

Gülistan Başköy
