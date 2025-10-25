onedio
Bilerek mi Yapıyor? Ruh Haliyle Endişelendiren Enes Batur Hakkındaki Yeni İddia Kafa Karıştırdı!

Bilerek mi Yapıyor? Ruh Haliyle Endişelendiren Enes Batur Hakkındaki Yeni İddia Kafa Karıştırdı!

Gülistan Başköy
25.10.2025 - 14:53

Son dönemde sosyal medya anlam verilemeyen paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Enes Batur hakkında geçtiğimiz günlerde tarikat iddiaları ortaya atılmıştı. Ortaya atılan iddialarda ünlü YouTuber’ın oturduğu mekanlardaki objelerle enerji bağı kurduğu, takılarla frekans aradığı ve tuhaf davranışlar sergilediği öne sürülmüştü. Bu kez NYGMA isimli bir YouTube kanalı, Enes’in son halini analiz etti. Kanalda “İnsanların ilgisi azaldıkça kendine dair algısı da sarsıldı. ‘Beni sevmiyorlar mıydı yani?’ sorusu her gün zihninde yankılandı. Akıl sağlığını mı kaybetti bilmiyorum ama belki de tüm bunları bilerek yapıyordu.” ifadelerini kullanıldı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Bir dönem Türkiye’nin en popüler YouTuber’ı olan Enes Batur, son aylarda yaptığı paylaşımlarla hayranlarını endişelendiriyor.

Bir dönem Türkiye’nin en popüler YouTuber’ı olan Enes Batur, son aylarda yaptığı paylaşımlarla hayranlarını endişelendiriyor.

16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalını silmesiyle başlayan süreç, giderek daha tuhaf bir hal aldı. Batur, özellikle eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlenmesinin ardından sosyal medyada anlam verilemeyen paylaşımlar yapmaya başladı. Ardından aralarında Danla Bilic, Orkun Işıtmak ve Merve Işıtmak gibi isimlerin de bulunduğu eski arkadaşlarına sarmıştı.

Bu davranışların ardından bir de hakkında “tarikat” iddiaları ortaya atımıştı. İddiaya göre ünlü içerik üreticisi, oturduğu mekanlardaki objelerle tuhaf bağlar kuruyor, takılar aracılığıyla enerji arayışına giriyor ve “iç frekansını” bulmaya çalışıyordu.

Bu kez NYGMA isimli bir YouTube kanalı, Enes Batur’un durumunu analiz eden bir video yayınladı.

