Bilerek mi Yapıyor? Ruh Haliyle Endişelendiren Enes Batur Hakkındaki Yeni İddia Kafa Karıştırdı!

16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalını silmesiyle başlayan süreç, giderek daha tuhaf bir hal aldı. Batur, özellikle eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlenmesinin ardından sosyal medyada anlam verilemeyen paylaşımlar yapmaya başladı. Ardından aralarında Danla Bilic, Orkun Işıtmak ve Merve Işıtmak gibi isimlerin de bulunduğu eski arkadaşlarına sarmıştı.

Bu davranışların ardından bir de hakkında “tarikat” iddiaları ortaya atımıştı. İddiaya göre ünlü içerik üreticisi, oturduğu mekanlardaki objelerle tuhaf bağlar kuruyor, takılar aracılığıyla enerji arayışına giriyor ve “iç frekansını” bulmaya çalışıyordu.