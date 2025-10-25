Bilerek mi Yapıyor? Ruh Haliyle Endişelendiren Enes Batur Hakkındaki Yeni İddia Kafa Karıştırdı!
Son dönemde sosyal medya anlam verilemeyen paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Enes Batur hakkında geçtiğimiz günlerde tarikat iddiaları ortaya atılmıştı. Ortaya atılan iddialarda ünlü YouTuber’ın oturduğu mekanlardaki objelerle enerji bağı kurduğu, takılarla frekans aradığı ve tuhaf davranışlar sergilediği öne sürülmüştü. Bu kez NYGMA isimli bir YouTube kanalı, Enes’in son halini analiz etti. Kanalda “İnsanların ilgisi azaldıkça kendine dair algısı da sarsıldı. ‘Beni sevmiyorlar mıydı yani?’ sorusu her gün zihninde yankılandı. Akıl sağlığını mı kaybetti bilmiyorum ama belki de tüm bunları bilerek yapıyordu.” ifadelerini kullanıldı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Bir dönem Türkiye’nin en popüler YouTuber’ı olan Enes Batur, son aylarda yaptığı paylaşımlarla hayranlarını endişelendiriyor.
Bu kez NYGMA isimli bir YouTube kanalı, Enes Batur’un durumunu analiz eden bir video yayınladı.
