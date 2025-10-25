Kavga Büyüdü: Ekin Türkmen'den "Oyunculuk Kutsal Değil" Yorumu Yapan Dilan Çiçek Deniz'e Zehir Zemberek Sözler

Dizide fakir bir mahalle kızını oynayan Altınbilek’in rolü, Berna Laçin tarafından sert bir dille eleştirilmişti. Laçin, sosyal medya paylaşımında “En bariz estetikli birine mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikridir acaba?” diyerek yapım ekibini hedef almıştı. Bu sözler hem seyirciler hem de oyuncular arasında büyük yankı uyandırdı.

Eleştiriye ilk yanıt, meslektaşı Dilan Çiçek Deniz’den gelmişti. Deniz, doğrudan isim vermeden Berna Laçin’e gönderme yapmıştı. Ardından da “Oyunculuk, doktorluk ya da öğretmenlik gibi kutsal bir meslek değil” açıklamasıyla sosyal medyada yeni bir tartışma yaratmıştı.