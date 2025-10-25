onedio
Kavga Büyüdü: Ekin Türkmen'den "Oyunculuk Kutsal Değil" Yorumu Yapan Dilan Çiçek Deniz'e Zehir Zemberek Sözler

Kavga Büyüdü: Ekin Türkmen'den "Oyunculuk Kutsal Değil" Yorumu Yapan Dilan Çiçek Deniz'e Zehir Zemberek Sözler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.10.2025 - 13:33

Berna Laçin’in “Sahtekarlar” dizisindeki Hilal Altınbilek eleştirisi, sektörde adeta domino etkisi yarattı! Dilan Çiçek Deniz, Laçin’e gönderme yaparak “Herkesin her konuda bilirkişi gibi konuşmasına gerek yok” diyerek gündeme bomba gibi düşmüştü. Oyunculuğun kutsal bir meslek olmadığını da söyleyen Deniz’in bu yorumu Ekin Türkmen'i fena sinirlendi. “Yazık bıktım sizlerden, saygısız cahiller” diyerek adeta ateş püskürdü.

İşte detaylar...

"Sahtekarlar" dizisinde Asya karakterini canlandıran Hilal Altınbilek, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

“Sahtekarlar” dizisinde Asya karakterini canlandıran Hilal Altınbilek, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Dizide fakir bir mahalle kızını oynayan Altınbilek’in rolü, Berna Laçin tarafından sert bir dille eleştirilmişti. Laçin, sosyal medya paylaşımında “En bariz estetikli birine mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikridir acaba?” diyerek yapım ekibini hedef almıştı. Bu sözler hem seyirciler hem de oyuncular arasında büyük yankı uyandırdı.

Eleştiriye ilk yanıt, meslektaşı Dilan Çiçek Deniz’den gelmişti. Deniz, doğrudan isim vermeden Berna Laçin’e gönderme yapmıştı. Ardından da “Oyunculuk, doktorluk ya da öğretmenlik gibi kutsal bir meslek değil” açıklamasıyla sosyal medyada yeni bir tartışma yaratmıştı.

Kaçıranlar için Deniz'in o açıklamasının tamamına burada yer vermiştik:

Çok geçmeden ünlü oyuncu Ekin Türkmen'den Deniz'e tepki geldi.

Çok geçmeden ünlü oyuncu Ekin Türkmen'den Deniz'e tepki geldi.

Ama ne tepki... Öfkesini yazdıklarıyla direkt dışa vuran Türkmen, “Oyunculuk çok kutsal bir meslek! Yazık bıktım sizlerden, kapladığınız alanlardan, saygısız, hiyerarşi bilmeyen cahiller…” sözleriyle adeta ateş püskürdü.

