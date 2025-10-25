onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Can Yaman ve DJ Sevgilisi Sara Bluma'nın Ten Tene Tutkulu Dansları Olay Oldu!

Can Yaman ve DJ Sevgilisi Sara Bluma'nın Ten Tene Tutkulu Dansları Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.10.2025 - 10:46

Türkiye'den gitse de magazinin konuşmaya devam ettiği ünlü oyuncu Can Yaman'ın bir süredir DJ Sara Bluma aşk yaşadığını mutlaka biliyorsunuzdur. Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden çiftimiz son olarak danslarıyla gündeme geldi. Burun buruna, göz göze, ten tene dans eden ikilinin o anları sosyal medyayı salladı.

Gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

4 yıldır İtalya'da yaşayan Can Yaman kariyerini de orada yeniden inşa etti.

4 yıldır İtalya'da yaşayan Can Yaman kariyerini de orada yeniden inşa etti.

Erkenci Kuş, Dolunay, İnadına Aşk gibi Türkiye'de pek çok dizide başrol olarak izlediğimiz Can Yaman son olarak El Turco ile adından söz ettirmişti. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuştuğumuz Yaman bir süredir Avrupa'da ünlü DJ Sara Bluma ile beraber.

İkiliyi ilk kez İtalya’daki Global Series Festival 2025’te el ele görmüştük.

İkiliyi ilk kez İtalya’daki Global Series Festival 2025’te el ele görmüştük.

Birlikte kırmızı halıya çıkmış ve aşkını kameralar karşısında duyurmuşlardı. Sonrasında da çiftimizi sık sık birlikte görmeye başlamıştık.

Son olarak sarmaş dolaş danslarıyla gündeme bomba gibi düştüler!

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın