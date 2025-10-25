Can Yaman ve DJ Sevgilisi Sara Bluma'nın Ten Tene Tutkulu Dansları Olay Oldu!
Türkiye'den gitse de magazinin konuşmaya devam ettiği ünlü oyuncu Can Yaman'ın bir süredir DJ Sara Bluma aşk yaşadığını mutlaka biliyorsunuzdur. Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden çiftimiz son olarak danslarıyla gündeme geldi. Burun buruna, göz göze, ten tene dans eden ikilinin o anları sosyal medyayı salladı.
Gelin birlikte bakalım.
4 yıldır İtalya'da yaşayan Can Yaman kariyerini de orada yeniden inşa etti.
İkiliyi ilk kez İtalya’daki Global Series Festival 2025’te el ele görmüştük.
Son olarak sarmaş dolaş danslarıyla gündeme bomba gibi düştüler!
