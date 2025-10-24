onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yazık Ettin Kendine: Estetik Yaptıran Selena Gomez'in Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!

Yazık Ettin Kendine: Estetik Yaptıran Selena Gomez'in Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.10.2025 - 19:15

2025’in en çok konuşulan düğünlerinden biri olan Selena Gomez ve Benny Blanco evliliğinin üzerinden henüz çok geçmeden Gomez bu kez estetikli haliyle gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz saatlerde yeni şarkısı In the Dark klibinden bir kesit paylaşan ünlü şarkıcının yüz hatlarındaki değişiklikler sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar hiç de olumlu olmadı. 😬

Gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu yıl en çok beklenen düğünü geçtiğimiz ay gerçekleşmişti

Bu yıl en çok beklenen düğünü geçtiğimiz ay gerçekleşmişti

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez ve bir süredir göz önünde aşk yaşadığı Benny Blanco resmen evlendi! Sessiz sedasız yapılan ancak adeta yıldızlar geçidine dönüşen düğün, magazin dünyasında günlerce konuşuldu. Düğün sonrası ise Benny Blanco’nun paylaştığı ilk gece pozu sosyal medyayı adeta sallamış, çift bir anda X gündeminin zirvesine oturmuştu.

Kaçıranlar için o paylaşıma ve gelen yorumlarda bu içeriğimizde yer vermiştik:

Şimdilerde evliliğin canım cicim aylarını yaşayan çift, her adımıyla konuşulmaya devam ediyor.

Şimdilerde evliliğin canım cicim aylarını yaşayan çift, her adımıyla konuşulmaya devam ediyor.

Ancak bu kez odak noktası Gomez’in aşk hayatı değil, yüzündeki belirgin değişim oldu. Selena Gomez, geçtiğimiz saatlerde yeni şarkısı In the Dark’ın klibinden kısa bir kesit paylaştı.

Işıklar altında parlayan Gomez’in özellikle çenesinin sivriliği ve yanaklarındaki dolgunluk dikkatlerden kaçmadı.

Işıklar altında parlayan Gomez’in özellikle çenesinin sivriliği ve yanaklarındaki dolgunluk dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcıları, “Selena’ya ne olmuş böyle?”, “Güzelim kız balmumu heykeline dönmüş ”, “Yazık etmiş kendine” gibi yorumlarla adeta ortalığı yıktı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın