Yazık Ettin Kendine: Estetik Yaptıran Selena Gomez'in Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!

2025’in en çok konuşulan düğünlerinden biri olan Selena Gomez ve Benny Blanco evliliğinin üzerinden henüz çok geçmeden Gomez bu kez estetikli haliyle gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz saatlerde yeni şarkısı In the Dark klibinden bir kesit paylaşan ünlü şarkıcının yüz hatlarındaki değişiklikler sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar hiç de olumlu olmadı. 😬

Gelin birlikte bakalım.