Yazık Ettin Kendine: Estetik Yaptıran Selena Gomez'in Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!
2025’in en çok konuşulan düğünlerinden biri olan Selena Gomez ve Benny Blanco evliliğinin üzerinden henüz çok geçmeden Gomez bu kez estetikli haliyle gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz saatlerde yeni şarkısı In the Dark klibinden bir kesit paylaşan ünlü şarkıcının yüz hatlarındaki değişiklikler sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar hiç de olumlu olmadı. 😬
Gelin birlikte bakalım.
Bu yıl en çok beklenen düğünü geçtiğimiz ay gerçekleşmişti
Şimdilerde evliliğin canım cicim aylarını yaşayan çift, her adımıyla konuşulmaya devam ediyor.
Işıklar altında parlayan Gomez’in özellikle çenesinin sivriliği ve yanaklarındaki dolgunluk dikkatlerden kaçmadı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
