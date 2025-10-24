49 Yaşında Ama Zaman Ona Hiç Uğramamış: Nurgül Yeşilçay'ın Ödül Törenindeki Hali Sosyal Medyayı Salladı!
Sektöre İkinci Bahar dizisiyle adım atan, ardından Asmalı Konak dizisiyle ününe ün katan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı tanımayanınız yoktur.
Geçtiğimiz gün bir bir ödül törenine katılan Nurgül Yeşilçay güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.
Peki siz ne düşünüyorsunuz?
