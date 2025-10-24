onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
49 Yaşında Ama Zaman Ona Hiç Uğramamış: Nurgül Yeşilçay'ın Ödül Törenindeki Hali Sosyal Medyayı Salladı!

49 Yaşında Ama Zaman Ona Hiç Uğramamış: Nurgül Yeşilçay'ın Ödül Törenindeki Hali Sosyal Medyayı Salladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.10.2025 - 17:19

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz gün düzenlenen bir ödül töreninde şıklığıyla gündem oldu. Derin dekolteli, mini elbisesiyle gecede dikkatleri üzerine çeken Yeşilçay 'Yıllanmış şarap gibi' yorumları aldı.

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sektöre İkinci Bahar dizisiyle adım atan, ardından Asmalı Konak dizisiyle ününe ün katan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı tanımayanınız yoktur.

Sektöre İkinci Bahar dizisiyle adım atan, ardından Asmalı Konak dizisiyle ününe ün katan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı tanımayanınız yoktur.

2004 yılında Cem Özer ile evlenen Nurgül Yeşilçay'ın bu evlilikten Osman Nejat Özer adında bir de çocuğu bulunuyor. Çift 2010 yılında boşanmıştı. Hem dizi hem de film sektöründe başarılı performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu şimdilerde 49 yaşında.

Geçtiğimiz gün bir bir ödül törenine katılan Nurgül Yeşilçay güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz gün bir bir ödül törenine katılan Nurgül Yeşilçay güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Yaşıtlarına taş çıkaran fiziği ve güzelliğiyle zamanın es geçtiği ünlü isim, törende tercih ettiği derin dekolteli mini elbisesiyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Peki siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın