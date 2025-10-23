onedio
Gerçeği 9 Yıl Sonra Öğrendik: Oya Aydoğan'ın Ölüm Nedenini Oğlu Gurur İlk Kez Anlattı!

Gülistan Başköy
23.10.2025 - 15:05

2016 yılında boğazına takılan patatesi çıkartmak isterken aort damarı yırtıldığı söylenen ve kaldırıldığı hastanede 12 saat süren ameliyat geçiren Oya Aydoğan ne yazıkki hayatını kaybetmişti. Tam 9 yıl sonra oğlu Gurur Aydoğan, Seda Sayan'ın programında annesinin ölüm nedenine dair yanlış bilinenleri düzeltti. 'Aslında o gün olmayıp bundan bir yıl sonra uyurken de olabilirmiş.' dedi.

İşte detaylar...

Türk sinemasının sevilen oyuncularından Oya Aydoğan 15 Mayıs 2016'da hayatını kaybetmişti.

Türk sinemasının sevilen oyuncularından Oya Aydoğan 15 Mayıs 2016'da hayatını kaybetmişti.

Yüz Numaralı Adam, Zavallılar, Yedi Bela Hüsnü, Bez Bebek gibi birçok yapımda rol alan Oya Aydoğan ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. 59 yaşında hayata veda eden Aydoğan'ın yemek yerken boğazına patates takıldığı ve onu çıkartmak isterken aort damarı yırtıldığı öne sürülmüştü o dönem. 

Yıllar sonra oğlu Gurur Aydoğan'dan annesinin ölüm nedenine dair açıklama geldi.

Seda Sayan'ın programına katılan Gurur Aydoğan annesinin ölümü hakkında yanlış bilinenleri düzeltti.

