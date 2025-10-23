Gerçeği 9 Yıl Sonra Öğrendik: Oya Aydoğan'ın Ölüm Nedenini Oğlu Gurur İlk Kez Anlattı!
2016 yılında boğazına takılan patatesi çıkartmak isterken aort damarı yırtıldığı söylenen ve kaldırıldığı hastanede 12 saat süren ameliyat geçiren Oya Aydoğan ne yazıkki hayatını kaybetmişti. Tam 9 yıl sonra oğlu Gurur Aydoğan, Seda Sayan'ın programında annesinin ölüm nedenine dair yanlış bilinenleri düzeltti. 'Aslında o gün olmayıp bundan bir yıl sonra uyurken de olabilirmiş.' dedi.
İşte detaylar...
Türk sinemasının sevilen oyuncularından Oya Aydoğan 15 Mayıs 2016'da hayatını kaybetmişti.
Seda Sayan'ın programına katılan Gurur Aydoğan annesinin ölümü hakkında yanlış bilinenleri düzeltti.
