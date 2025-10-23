onedio
Yeşilçam'ın Sevilen Yıldızından Acı Haber: Neşe Aksoy Hayatını Kaybetti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.10.2025 - 13:15

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Neşe Aksoy hayatını kaybetti.

Vahşi Aşk, Arkadaşım, Çare Sende Allahım, Can Kurban, Lodos Zühtü gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Neşe Aksoy Tarık Akan ve Fikret Hakan gibi yıldız isimlerle de başrolü paylaşmıştı.

Aksoy geçtiğimiz yıl kansere yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu:

'Benden duyun istedim.

On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. Biraz toparlanınca yazarım dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü.

Bundan sonra neler olur bilmiyorum.

Bu güne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim.

Biz küçük bir aileydik. Babamı yıllar önce kaybedince, annem ve abimle bir birimize çok bağlı kenetlenmiş olarak yaşadık. 

Abimin de benim de evliliklerimiz ve çocuklarımız oldu ancak biz hiç ayrılmadık. Kısa bir süre önce, abimi ve peşinden annemi kaybettim. 

Bu sıkıntılı günlerimde, on bir yıl

Aynı yastığa baş koyduğum  Skoda’nın Türkiye distribütör’ü  Attila Ahmet Yüce ile de yollarımızı ayırdık. İyi adamdır Ahmet Yüce. Her bayram çalışanlarına 29 maaş ikramiye verir ama duygusuzdur. 

Biz, bir birimize hiç yanlış yapmadık. 

Sadece ben yoruldum ve gittim. 

Hastalığımı ilk duyanlardandır da bir geçmiş olsun diye aramadı. 

Olsun…ona da buradan selam olsun. :)))

 Ben güçlü bir kadınım. 

Düşer, düşer, kalkar, küllerimden doğarım. 

Bunu da yenerim. 

Ama… eğer yenilirsem..???

Gönlümdekileri söylemeden gitmek istemiyorum. 

Özellikle de sevenlerime ve sevmeyenlerime… 

   Yaşamımın başlangıcından bu güne kadar, bir sebeple hayatıma giren, çıkan. Beni bu günlere getiren herkese teşekkür etmek istiyorum. 

   Beni seven zor zamanlarımda yanımda olan tüm dostlarıma minnettarım. Gerçek dostluğun nasıl olduğunu sayelerinde öğrendim.  

Beni üzenlerin, öfke duyanların,

düşmanlık yapanların

sayesinde,  bazı olaylarda  sınır çizmeyi öğrendim ve içimdeki öfkeyi görebildim. Hepsine minnettarım.  

Hayatımdan bir şekilde çıkanlara da minnettarım. Bana  her şeyin geçici olduğunu öğrettikleri için…

Hayatlarından çıktıklarım…

Ruhumun özgürlüğü, güven sağlayan bir liman yerine, manevi duygularımı besleyen okyanuslara, açılma isteği için, bu güne kadar sunulan her şeyi bırakıp gitmeme neden oldular. Onlar da beni affetsin.'

Kansere yenik düştü.

Geçtiğimiz saatlerde Aksoy'dan acı haber geldi. Akciğer kanseri mücadelesini kaybeden ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Cenaze bilgilerinin ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
