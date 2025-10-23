onedio
Bebeği Kucağındayken Üzerine Motosiklet Düşen İrem Helvacoğlu Yaşadığı Kabusu İlk Kez Anlattı!

Gülistan Başköy
23.10.2025 - 12:51

Henüz 7 gün önce minik kızı Sora'yı kucağına alan İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz gün Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yaparken otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu yara almıştı. O sırada kucağında bebeği de bulunan ünlü oyuncu hastanelik olmuştu. Sağlık durumu merak edilirken önce yakın arkadaşı Sebile Ölmez'den sonra eşi Ural Kaspar'dan açıklama gelmişti.

Geçtiğimiz dakikalarda da Helvacıoğlu sosyal medya hesabından açıklama paylaştı ve korkunç kazayı tüm detaylarıyla anlattı. 'Başıma 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinirlerim hasarım yeniden nüksetti.' dedi.

İşte detaylar...

İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve minik kızları Sora ile Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yaparken korkunç bir kazaya karıştı.

Otomobil ve motosikletin çarpışmacı sonucu uçan motosiklet ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve ailesinin üzerine uçmuştu. Kaza sonrası Helvacıoğlu ve bebeğinin durumunun ağır olduğu iddia edilmişti. Ünlü oyuncunun arkadaşı Sebile Ölmez, 'İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun. Yalan haberlere itibar etmeyin. İrem'in küçük bir dikişi var. Eve taburcu olacak. Haberlere inanmayın. Yanındayız' açıklamasında bulunarak sevenlerinin içine su serpmişti.

Ardından da Ural Kaspar'dan açıklama gelmişti.

Kaspar, eşinin ve kızının sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuş 'Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.' diyerek tepkisini de dile getirmişti.

Kaspar'ın açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda da İrem Helvacıoğlu'nun kendisinden açıklama geldi.

Helvacıoğlu kazayı detaylarıyla şöyle anlattı:

'Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz.

Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık.

Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu.

O sırada Sora kucağımdadaydı; onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında basınım üzerine düştüm.

Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti.

Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı.

Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır.

Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir.

Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız.'

