Babaya Nispet: İbrahim Tatlıses'in Küs Olduğu Çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses Bir Araya Geldi!

Babaya Nispet: İbrahim Tatlıses'in Küs Olduğu Çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses Bir Araya Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.10.2025 - 09:50

Sık sık babası İbrahim Tatlıses’le yaşadığı gerilimlerle gündeme gelen Dilan Çıtak, bu kez abisi Ahmet Tatlıses’le verdiği pozla adından söz ettirdi. “Abim var benim” notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Babalarıyla anlaşamayan iki kardeşin yan yana karesine kullanıcılardan “Düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı” yorumları yağdı.

Gelin o paylaşıma ve yorumlara birlikte bakalım.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'la 23 yıl sonra barışmıştı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'la 23 yıl sonra barışmıştı.

Baba-kız yıllar sonra bir araya gelirken, geçtiğimiz yıllarda Çıtak'ı babasının programında bile görmüştük. Birlikte şarkı söylemiş hatta ağlamışlardı. Tam araları düzelti, buzlar eridi derken Dilan Çıtak, skandal iddialar ortaya atmıştı. Babasının kendisine psikolojik şiddet uğradığını şu sözlerle anlatmıştı:

'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli.Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla çıkarayım!' 

Daha sonra Tatlıses soyadını kullanmayı da bırakmıştı.

Sadece Dilan Çıtak değil, babasıyla arası kötü olan bir diğeri de Ahmet Tatlıses.

Sadece Dilan Çıtak değil, babasıyla arası kötü olan bir diğeri de Ahmet Tatlıses.

Uzun zamandır aralarında gerilim olan İbrahim Tatlıses ve Ahmet Tatlıses 'Tatlıses' markası nedeniyle mahkemelik bile olmuştu. 

Bu kavgalar bir yana Ahmet Tatlıses'in Dilan Çıtak'la iletişim halinde olduğunu hiç düşünmemiştik. Bir dönem İdo Tatlıses'le de arası bozulan Dilan Çıtak'ın meğer abisi Ahmet Tatlıses ile arası iyiymiş.

Dilan Çıtak geçtiğimiz saatlerde Ahmet Tatlıses ile karesini paylaştı.

Dilan Çıtak geçtiğimiz saatlerde Ahmet Tatlıses ile karesini paylaştı.

Paylaşımına 'Abim var benim' notunu düşen Çıtak'ın bu paylaşımı babası İbrahim Tatlıses'e gönderme olarak yorumlandı. Sosyal medyada paylaşıma beğeni ve. yorum yağarken kimi kullanıcılar da 'Düşmanımın düşmanı dostumdur hikayesi' yorumunda bulundu.

