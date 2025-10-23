Babaya Nispet: İbrahim Tatlıses'in Küs Olduğu Çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses Bir Araya Geldi!

Baba-kız yıllar sonra bir araya gelirken, geçtiğimiz yıllarda Çıtak'ı babasının programında bile görmüştük. Birlikte şarkı söylemiş hatta ağlamışlardı. Tam araları düzelti, buzlar eridi derken Dilan Çıtak, skandal iddialar ortaya atmıştı. Babasının kendisine psikolojik şiddet uğradığını şu sözlerle anlatmıştı:

'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli.Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla çıkarayım!'

Daha sonra Tatlıses soyadını kullanmayı da bırakmıştı.