Babaya Nispet: İbrahim Tatlıses'in Küs Olduğu Çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses Bir Araya Geldi!
Sık sık babası İbrahim Tatlıses’le yaşadığı gerilimlerle gündeme gelen Dilan Çıtak, bu kez abisi Ahmet Tatlıses’le verdiği pozla adından söz ettirdi. “Abim var benim” notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Babalarıyla anlaşamayan iki kardeşin yan yana karesine kullanıcılardan “Düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı” yorumları yağdı.
Gelin o paylaşıma ve yorumlara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'la 23 yıl sonra barışmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece Dilan Çıtak değil, babasıyla arası kötü olan bir diğeri de Ahmet Tatlıses.
Dilan Çıtak geçtiğimiz saatlerde Ahmet Tatlıses ile karesini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın