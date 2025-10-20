Kardeşinin Eşiyle Yaşadığı Aşk İçin mi Yazdı? Nazan Öncel'in "Gidelim Buralardan" Şarkısının Gerçek Hikayesi
Nazan Öncel’in Göç adlı albümündeki en sevilen, Türk müzik tarihinin en hisli şarkılarından biri olan 'Gidelim Buralardan'ın hikayesini biliyor musunuz? Bu şarkının, sanatçının kardeşinin eşiyle yaşadığı bir aşka istinaden yazıldığı iddiası yıllar boyunca dillerden düşmedi. Ancak Öncel, bu söylentilere son noktayı koymuş ve iddiayı kesin bir dille yalanlamıştı.
Gelin şarkının yazılış hikayesine birlikte bakalım…
Türk pop müziğinin usta ismi Nazan Öncel, 90’lı yıllardan bu yana müzik dünyasında derin izler bırakmış bir sanatçı.
Sanatçının 1995 yılında yayımladığı “Göç” albümünde yer alan Gidelim Buralardan ise hala müzik tarihinin en içli, en derin parçalarından biri olarak anılıyor.
Gelin önce şarkısının sözlerini bir hatırlayalım:
Sözlerde geçen “Beni geçirmeye kardeşim gelmesin” dizesinin de bu olaya gönderme yaptığı öne sürülmüştü.
Nazan Öncel, aynı paylaşımında şarkının klip çekiminden de bahsetmişti.
Öte yandan Akşit Togay da bu iddialara karşı sessizliğini uzun süre korumuş, daha sonra yaptığı açıklamada evliliklerinin sadece kağıt üzerinde olduğunu belirtmişti:
Togay’ın eski eşi Pınar Güvenel ise, “Kocam beni bırakıp ablamla birlikte oldu, çocuğum travmalar geçiriyor” diyerek sert ifadeler kullanmıştı.
Nazan Öncel ise başka bir röportajında da bu konuya son noktayı şu sözlerle koymuştu:
Öncel, kardeşiyle yaşadığı kırgınlığın sebebinin Akşit Togay değil, geçmişten gelen başka olaylar olduğunu da belirtmişti:
