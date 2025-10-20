onedio
Kardeşinin Eşiyle Yaşadığı Aşk İçin mi Yazdı? Nazan Öncel'in "Gidelim Buralardan" Şarkısının Gerçek Hikayesi

Kardeşinin Eşiyle Yaşadığı Aşk İçin mi Yazdı? Nazan Öncel'in "Gidelim Buralardan" Şarkısının Gerçek Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.10.2025 - 13:22

Nazan Öncel’in Göç adlı albümündeki en sevilen, Türk müzik tarihinin en hisli şarkılarından biri olan 'Gidelim Buralardan'ın hikayesini biliyor musunuz? Bu şarkının, sanatçının kardeşinin eşiyle yaşadığı bir aşka istinaden yazıldığı iddiası yıllar boyunca dillerden düşmedi. Ancak Öncel, bu söylentilere son noktayı koymuş ve iddiayı kesin bir dille yalanlamıştı.

Gelin şarkının yazılış hikayesine birlikte bakalım…

Türk pop müziğinin usta ismi Nazan Öncel, 90’lı yıllardan bu yana müzik dünyasında derin izler bırakmış bir sanatçı.

Türk pop müziğinin usta ismi Nazan Öncel, 90’lı yıllardan bu yana müzik dünyasında derin izler bırakmış bir sanatçı.

“Aşkım Baksana Bana”, “Geceler Kara Tren”, “Erkekler de Yanar”, “Hay Hay”, “Hadi O Zaman”, “Gitme Kal Bu Şehirde”, “Beni Hatırla” gibi şarkılarla bir dönemin ruhunu yakalayan Öncel, sadece güçlü sözleriyle değil, samimi duygularıyla da gönüllere taht kurdu.

Sanatçının 1995 yılında yayımladığı “Göç” albümünde yer alan Gidelim Buralardan ise hala müzik tarihinin en içli, en derin parçalarından biri olarak anılıyor.

Sanatçının 1995 yılında yayımladığı “Göç” albümünde yer alan Gidelim Buralardan ise hala müzik tarihinin en içli, en derin parçalarından biri olarak anılıyor.

Kimini ağlatan, kimine geçmişi hatırlatan bu şarkının hikayesi ise yıllarca tartışma konusu oldu.

İddiaya göre Nazan Öncel, bu şarkıyı kız kardeşi Pınar Güvenel’in eşi, aynı zamanda kendi menajeri olan Akşit Togay ile yaşadığı ilişkiye istinaden yazmıştı.

Gelin önce şarkısının sözlerini bir hatırlayalım:

Gelin önce şarkısının sözlerini bir hatırlayalım:

'Söyleyin yarime

Baharları beklesin

Söğüdün dalları

Bugün eğilmesin

Beni geçirmeye

Kardeşim gelmesin

Annesinin birtanesini

Kimseler üzmesin

Gidelim buralardan

Dayanamıyorum

Gidelim buralardan

Unutamıyorum

Yükleyin ne varsa

Gönlüme demlensin

Ayrılığın üstüne

Hasretim eklensin

Beni geçirmeye

Yalnızlığım gelsin

Ya dönülür ya dönülmez

Kimse üzülmesin'

Sözlerde geçen “Beni geçirmeye kardeşim gelmesin” dizesinin de bu olaya gönderme yaptığı öne sürülmüştü.

Sözlerde geçen “Beni geçirmeye kardeşim gelmesin” dizesinin de bu olaya gönderme yaptığı öne sürülmüştü.

Ancak Öncel, bu söylentilere yıllar sonra açıklık getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Merak edenler için bir not düşelim: Eline gitarı alır ve yazarsın, bu da o an’lardan birinin hissiyatıyla yazılmış bir şarkıdır.

Bir gün birine ithaf bir şarkı yazarsam bunu size söylerim. Bu o değil.

Yalan söyleyecek yaşı çoktan geçmiş biri olarak sevgiyle…”

Nazan Öncel, aynı paylaşımında şarkının klip çekiminden de bahsetmişti.

Nazan Öncel, aynı paylaşımında şarkının klip çekiminden de bahsetmişti.

'Bu arada ben öyle şarkılarımın hikayekerini anlatmayı pek sevmem. Benim için biraz reklam kokan şeylerdir bunlar… Ama klip hikayelerini anlatılabilir bulurum. Madem Göç dedik, Göç’ten gidelim o halde. Gidelim Buralardan’a klip çekeceğiz, aylardan Temmuz. (1995) Dış çekimler için Beyoğlu’na gitmek üzere yola çıkarken çok yakın bir arkadaşımı arayarak “ siyah bi şemsiyen varsa gelirken getirir misin?” dediğimde “şaşırdın mı morim bu sıcakta şemsiyeyi n’apacaksın” dedi. Ben ise sokaklarda elimi kolumu nereye koyacağımı bilemezsem şemsiyeden güç alırım diye düşünüyordum. Uzatmayalım, böyle ikircikli bir haldeyken Beyoğlu’nda buluştuk,  (Mete, ben, Akşit ve Muku. Dört kişilik çekirdek kadro) tam şemsiyeyi açıyordum ki bardaktan boşanırcasına bi yağmur indirince olan oldu. Öyle ki, İstanbul’da bodrum katlarını, dükkanları su bastı. İnsanlar korkulu anlar yaşadı, neyse ki ucuz atlatıldı. İşte o yağmur bu yağmur. Sonrasında yine Hi8 ile çekip tamamladığımız bu coğrafyanın en samimi kliplerinden biri olan Gidelim Buralardan videosu İletişim Fakültesinde örnek klip olarak derslere girdi. Tıpkı bugün Aynı Nakarat şarkımızın Türkçe ders kitaplarına girdiği gibi. O da ayrı bi konu…'

Öte yandan Akşit Togay da bu iddialara karşı sessizliğini uzun süre korumuş, daha sonra yaptığı açıklamada evliliklerinin sadece kağıt üzerinde olduğunu belirtmişti:

Öte yandan Akşit Togay da bu iddialara karşı sessizliğini uzun süre korumuş, daha sonra yaptığı açıklamada evliliklerinin sadece kağıt üzerinde olduğunu belirtmişti:

“Pınar Güvenel’le evli olduğumuz dönemde, bir müzisyenle 7 sene yasak aşk yaşadığını öğrenince evliğimize son vermiştik. Boşandıktan tam 11 yıl sonra, Nazan Öncel’le çocuklarımızı da düşünerek ortak kazanımlarımızı birleştirmek istedik ve sadece kağıt üzerinde kalan bir nikâh yaptık. O günden sonra ben de, Nazan da birbirimizden bağımsız olarak hayatlarımızı yaşadık. Kendisinin yıllardan beri menajerliğini yaptığım, işiyle ilgili her konuda söz sahibi olduğum için gerektiğinde yan yan geliyoruz. Geçen zaman içinde Nazan’ın özel hayatında başka insanlar da oldu. Ama o, sadece işiyle gündeme gelmek istediğinden bunu dile getirmedi.”

Togay’ın eski eşi Pınar Güvenel ise, “Kocam beni bırakıp ablamla birlikte oldu, çocuğum travmalar geçiriyor” diyerek sert ifadeler kullanmıştı.

Togay’ın eski eşi Pınar Güvenel ise, “Kocam beni bırakıp ablamla birlikte oldu, çocuğum travmalar geçiriyor” diyerek sert ifadeler kullanmıştı.

Togay ise buna, “Ben bugüne kadar bu konularla ilgili olarak hiçbir medyaya konuşmadım. Her şey insanlar tarafından nasıl algılanıyorsa öyle olsun, ben böyle bir medyanın içinde asla olmam. Buna karakterim müsait değil. Şimdi her şey ortalara dökülüyor. Beni neyle suçlarlarsa suçlasınlar benim bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Kimseyle muhatap olmak istemiyorum. Pınar Hanım eskiden beri bu tarz açıklamalar yapıyor. Biz yine kendisine cevap vermiyorduk. Çocuğumun travmalar geçirdiği ise doğru değil, bu kendisinin uydurduğu şeyler.” şeklinde yanıt vermişti.

Nazan Öncel ise Cengiz Semercioğlu’na verdiği bir röportajda bu konuya son noktayı şu sözlerle koymuştu:

Nazan Öncel ise başka bir röportajında da bu konuya son noktayı şu sözlerle koymuştu:

Nazan Öncel ise başka bir röportajında da bu konuya son noktayı şu sözlerle koymuştu:

“Kâğıt üstünde diye bir şey var yani. Aksi zaten düşünülemezdi. Kardeşim, benim canım ciğerim. Her ne söylemiş olursa olsun bu böyle, değişmez. Başka türlüsü mümkün olamaz. Daha delirmedim çok şükür. Tövbe tövbe…”

Öncel, kardeşiyle yaşadığı kırgınlığın sebebinin Akşit Togay değil, geçmişten gelen başka olaylar olduğunu da belirtmişti:

Öncel, kardeşiyle yaşadığı kırgınlığın sebebinin Akşit Togay değil, geçmişten gelen başka olaylar olduğunu da belirtmişti:

'Bizim ilişkimiz, Akşit, Pınar’dan boşandıktan sonra başladı. Ben kardeşime çok opsiyon tanıdım. Ama o beni hak etmiyor. O da müzikle uğraşıyor. Nazan Öncel olmak ona değil de bana nasip oldu ve o bunu kaldıramıyor. O yüzden hayatımdan silip attım onu.'

