Yaşandı Bitti Saygısızca: Chris Brown ile Rihanna’nın Arabada Başlayıp Mahkemede Biten Kavgasını Anlatıyoruz!
Ünlü rapçi Chris Brown, kariyerindeki en karanlık sayfayı 2009 yılında Rihanna’ya uyguladığı şiddetle açmıştı.
Bir dönem müzik dünyasının gözde çifti olan Rihanna ve Chris Brown’un ilişkisi, sonrasında tutku ve şiddetin iç içe geçtiği bir kabusa dönüştü.
Ancak olayın en rahatsız edici kısmı, Chris Brown’un bu travmayı ölümsüzleştirmesiydi.
Yıllar sonra yayınladığı belgeselinde Brown, Rihanna’ya saldırdığını da detaylıca anlatmaktan çekinmedi.
Olay nedeniyle Brown, beş yıl boyunca gözetim altında tutulmak kaydıyla şartlı tahliye oldu, kamu hizmeti cezası aldı.
Sonraki yıllarda da olaylar peşini bırakmadı.
Yine de müzik dünyası Brown’a sırtını tam çevirmedi.
