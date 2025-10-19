onedio
Yaşandı Bitti Saygısızca: Chris Brown ile Rihanna’nın Arabada Başlayıp Mahkemede Biten Kavgasını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.10.2025 - 15:30

Şimdilerde ASAP Rocky ile mutlu bir evliliği olan güzeller güzeli dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın geçmiş yıllarda Chris Brown ile toksik bir ilişki yaşadığını ve Brown'ın Rihanna'ya şiddet uyguladığını biliyor muydunuz?

Gelin o olaya derinlemesine girelim...

Ünlü rapçi Chris Brown, kariyerindeki en karanlık sayfayı 2009 yılında Rihanna’ya uyguladığı şiddetle açmıştı.

O dönem medyaya yansıyan görüntüler tüm dünyayı şoke etmiş, olay tarihe  kara bir leke olarak geçmişti.

Bir dönem müzik dünyasının gözde çifti olan Rihanna ve Chris Brown’un ilişkisi, sonrasında tutku ve şiddetin iç içe geçtiği bir kabusa dönüştü.

2009 yılında arabada yaşanan tartışma sırasında Rihanna’ya saldıran Chris Brown, genç sanatçıyı hastanelik etti. Olay sonrası ortaya çıkan fotoğraflar dünya gündemine bomba gibi düştü. Rihanna’nın yüzündeki morluklar ve yaralar, milyonların gözünde Brown’u affedilmez biri haline getirdi.

Ancak olayın en rahatsız edici kısmı, Chris Brown’un bu travmayı ölümsüzleştirmesiydi.

Ünlü şarkıcı, Rihanna’nın darp edilmiş yüzünün fotoğrafını boynuna dövme olarak yaptırdı. Pişmanlık bir tarafa, 'Rihanna'ya daha ne kadar acı çektirebilirim' ve 'Onu nasıl küçük düşürebilirim' diye düşünmüş belli ki...

Yıllar sonra yayınladığı belgeselinde Brown, Rihanna’ya saldırdığını da detaylıca anlatmaktan çekinmedi.

Rihanna ile arabada kavga ettikleri sırada Rihanna'ya yumruk attığını anlatan Brown, “Onu kolundan ısırdım, kendimi bir canavar gibi hissettim” dedi. Tabi bu kavganın kendisini sonsuza kadar takip edeceğini, peşini bırakmayacağını düşündüğü de ekledi.

Biraz olsun jeton düşmüş diyelim...

Olay nedeniyle Brown, beş yıl boyunca gözetim altında tutulmak kaydıyla şartlı tahliye oldu, kamu hizmeti cezası aldı.

Tabii bu olay kariyerinin üzerine kara bir leke gibi yapıştı. Rihanna'yla yıllar sonra tekrar görüşmeleri beraber projeler yapmaları bile bu algıyı bile tam anlamıyla silemedi.

Sonraki yıllarda da olaylar peşini bırakmadı.

Bar kavgaları, gece kulüplerinde yaşanan tartışmalar, eski sevgilileriyle olan problemler, sosyal medyadaki agresif paylaşımları derken Chris Brown sık sık manşetlerde yer aldı. Hatta agresif tutumları nedeniyle Şili, Avustralya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler kendisine vize vermeyi reddetti.

Yine de müzik dünyası Brown’a sırtını tam çevirmedi.

Albümleri listelerde üst sıralara yerleşmeye devam etti, bazı hayranları onu “sorunlu ama başarılı” olarak görmeyi sürdürdü. Sonraki yıllarda Rihanna'ya barıştı, birlikte projeler yaptılar ancak Brown'un üzerindeki algı hiçbir zaman tam olarak kırılmadı.

