Delirmedi, Delirttiler: Justin Timberlake'in Britney Spears'a Attığı Tarihi Kazığın Detaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.10.2025 - 13:14

Justin Timberlake ve Britney Spears aşkı, bir dönemin en sansasyonel ilişkilerinden biriydi hatırlarsanız. 1993’te başlayan o masum tanışma, o dönemin en imrenilesi aşk hikayesine dönüşmüştü. Ancak 2002’de biten ilişkilerinin ardından medya, ihaneti Britney’ye yüklemişti. Oysa yıllar sonra yapılan açıklamalar ilk aldatan tarafın Justin Timberlake olduğunu gösterdi. Bu aşk sadece bir ilişki değil, pop tarihinin en büyük “kadın linci” örneklerinden birine dönüştü. 

Gelin, Justin ve Britney’nin peri masalından kabusa dönüşen hikayesine bir de bu açıdan bakalım… 💔

Justin Timberlake ve Britney Spears, 1993 yılında tanışmıştı.

O dönem Disney programında birlikte yer alan ikili, ilk kez o zaman yan yana gelmiş ve birbirlerinden çok hoşlanmıştı. Programdan sonra bir süre konuşamamış ancak Justin’in Britney’nin kapısını çalmasıyla ikili görüşmeye başlamıştı.

Çiftimiz sonrasında ise tutkulu bir aşka yelken açmıştı.

Ee aşk bacayı sarmıştı bir kere... Öyle ki Justin, Britney’nin doğum gününde sevgilisinin adını gül yapraklarıyla yerlere bile yazmıştı. 

Ta ki 2002 yılına kadar... O yıl Britney, Justin’i koreograf Wade Robson ile aldattı. Britney her ne kadar inkar etse de Justin ilişkiyi bitirdi. Bundan sonra da intikam haberlerini almaya başladık.

Justin, öfkesinden her fırsatta eski sevgilisi hakkında açıklamalar yapmaya başladı.

Hatta bir radyo programında aldatılmanın acısıyla Britney ile seks hayatlarına dair tüm detayları bir bir anlattı. Öyle bir nefret ve kin anlayacağınız...

Bununla da kalmadı.

'Cry Me a River' şarkısını çıkardı üstüne. Bir de klip çekti. Aldatılma hikayesini konu alan klipte yer alan bir kadın Britney'in tıpatıp aynısıydı!

İlk ayrıldığı dönemlerde, sürekli ağladığını söyleyen Britney de 2003'te Justin'e "Everytime" şarkısıyla karşılık verdi.

Ne olduysa ondan sonra oldu zaten. Britney'in düşüşü bu dönemde başladı ve klipteki senaryo gerçeğe dönüştü. Genç şarkıcı klipteki gibi delirmeye başladı.

Bileniniz vardır; ikilinin aşkını anlatan bir film bile var. Britney Spears'ın hayatını konu alan filmde, Justin ile yaşadıkları anlatılıyor. Britney 2023 yılında aslında ilk aldatan tarafın Justın olduğunu itiraf etti. İlişkileri devam ederken, kendisini ünlü bir kadınla aldattığını açıkladı. Ancak evli olduğu için kadının ismini vermek istemediğini de vurguladı.

İzlemek isteyenler için fragmanı şöyle bırakıyoruz:

Hatta detaya inecek olursak, Justin otelde kaçamak yaparken, olay Britney’nin sevgilisini kaldığı otelden araması üzerine patlak vermiş.

Timberlake'in telefonunu genç bir kadın açınca olanlar olmuş. Britney haliyle sinir krizlerini geçirmiş. Hatta bir arkadaşına, ‘‘O saatte elime geçseydi onu öldürürdüm’’ bile demiş.

Bir de kürtaj iddiası var...

Britney, 'The Woman in Me' adlı anılar kitabında Justin'den hamile kaldığını ancak şarkıcının baba olmaya hazır olmadığı için kürtaj yaptırmak zorunda kaldığını itiraf ediyor. 'Bu bir sürprizdi ancak benim için bir trajedi değildi. Justin'i çok seviyordum. Bir gün hep birlikte aile olacağımızı da umuyordum. Bu beklediğimden çok daha erken olurdu. Ancak Justin hamilelikten kesinlikle memnun değildi. Bebek sahibi olmaya hazır olmadığımızı, çok genç olduğumuzu söyledi. Sadece bana ait bir karar olsa asla yapmazdım ancak Justin baba olmak istemediğinden çok emindi. Hayattaki en acı verici deneyimlerden bir tanesiydi benim için.' diyor...

Bu süreçte en büyük olaylardan biri de ruhsal çöküş yaşayan Britney'in saçlarını kazıttığı dönem.

Ünlü şarkıcı, kronikleşen mutsuzluğuyla baş edemediği bir gün saçlarını kazımış ve özgürlük çığlıkları atmıştı. 2007 yılında saçlarını neden kazıdığı sorusuna da 'Büyürken herkes gözünü dikip bana bakardı. Aşağı yukarı süzerlerdi ve gençliğimden beri bana vücudum hakkında düşündüklerini söyleyenler oldu. Saçımı kazıtmak ve böyle davranmak benim için bir tür protesto etmenin yoluydu' dedi.

Peki Justin ne yaptı?

Britney'nin saçlarını kazıdığı görüntüler medyaya sızınca yerinde durmadı ve  bunalım sonucu ölümle burun buruna gelen eski sevgilisinin tarihe geçen o anlarını kopyalayarak dalga geçti. Magazin onların peşindeyken dünyanın gözü önünde Britney'yi zorbaladı. 

Ama karmayı unuttu...

Karma nasıl karşılık verdi dersiniz?

Yıllar sonra Britney'den alenen sosyal medyadan özür dilemek zorunda kaldı. Daha sonra alkol ile kullanması sebebiyle tutuklandı.

2025 yılında da konserinde rezil rüsva oldu.

Kıyafetinin azizliğine uğradı, sahnede kıyafetinin üzerindeki üçgen şeklindeki kayışların kasık bölgesine doğru kaymasıyla ortaya viral görüntüler çıktı. Ünlü şarkıcı bu durumu fark etti ama gözlerini aşağı indirmemeye çalıştı. Durumu düzeltmek için gömleğini çekiştirse de istediği sonucu elde edemedi.

O anlarda “Mirrors” şarkısını seslendiriyordu. İlginçti ki kamera da tam “hard to find” (bulması zor) sözlerini söylediği sırada o bölgesine zoom yaparak bu kazayı komik bir şekilde ölümsüzleştirmiş oldu. Sosyal medyada da günlerce konuşuldu. 'Küçük bamyası ifşalandı' yorumları yağdı.

Bu olayın yaşandığı turne sırasında da ruhsal çöküş yaşadığını ve sağlığının bozulduğunu açıkladı.

İşine ara verdiğini bile duyurdu. Belki bir kadına psikolojik baskı yapıp onu delirttini ama günün sonunda siz de delirdiniz...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
nukleerbaslikliterlik

Ya aldatan bir kadın var suçlu yine erkek hadi oradan ya.

DArtagnan

hahahaha ya okuyup yazının ortasına geldiğim de, bu yazıyı atan edit. kadın olduğuna o kadar emindim ki, direk edit. kimmiş diye baktım. Aldatan kadın suçlu ... Devamını Gör

sunrise hope

Devamını da okudunuz mu

sunrise hope

Janet Jackson’a da kazık atmış, şımarık. ‘Aldatan kadın’ diyenler devamını okumamış belli ki