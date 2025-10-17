Delirmedi, Delirttiler: Justin Timberlake'in Britney Spears'a Attığı Tarihi Kazığın Detaylarını Anlatıyoruz!
Justin Timberlake ve Britney Spears aşkı, bir dönemin en sansasyonel ilişkilerinden biriydi hatırlarsanız. 1993’te başlayan o masum tanışma, o dönemin en imrenilesi aşk hikayesine dönüşmüştü. Ancak 2002’de biten ilişkilerinin ardından medya, ihaneti Britney’ye yüklemişti. Oysa yıllar sonra yapılan açıklamalar ilk aldatan tarafın Justin Timberlake olduğunu gösterdi. Bu aşk sadece bir ilişki değil, pop tarihinin en büyük “kadın linci” örneklerinden birine dönüştü.
Gelin, Justin ve Britney’nin peri masalından kabusa dönüşen hikayesine bir de bu açıdan bakalım… 💔
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Justin Timberlake ve Britney Spears, 1993 yılında tanışmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çiftimiz sonrasında ise tutkulu bir aşka yelken açmıştı.
Justin, öfkesinden her fırsatta eski sevgilisi hakkında açıklamalar yapmaya başladı.
Bununla da kalmadı.
İlk ayrıldığı dönemlerde, sürekli ağladığını söyleyen Britney de 2003'te Justin'e "Everytime" şarkısıyla karşılık verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzlemek isteyenler için fragmanı şöyle bırakıyoruz:
Hatta detaya inecek olursak, Justin otelde kaçamak yaparken, olay Britney’nin sevgilisini kaldığı otelden araması üzerine patlak vermiş.
Bir de kürtaj iddiası var...
Bu süreçte en büyük olaylardan biri de ruhsal çöküş yaşayan Britney'in saçlarını kazıttığı dönem.
Peki Justin ne yaptı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karma nasıl karşılık verdi dersiniz?
2025 yılında da konserinde rezil rüsva oldu.
Bu olayın yaşandığı turne sırasında da ruhsal çöküş yaşadığını ve sağlığının bozulduğunu açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ya aldatan bir kadın var suçlu yine erkek hadi oradan ya.
hahahaha ya okuyup yazının ortasına geldiğim de, bu yazıyı atan edit. kadın olduğuna o kadar emindim ki, direk edit. kimmiş diye baktım. Aldatan kadın suçlu ... Devamını Gör
Devamını da okudunuz mu
Janet Jackson’a da kazık atmış, şımarık. ‘Aldatan kadın’ diyenler devamını okumamış belli ki