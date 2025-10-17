Delirmedi, Delirttiler: Justin Timberlake'in Britney Spears'a Attığı Tarihi Kazığın Detaylarını Anlatıyoruz!

Justin Timberlake ve Britney Spears aşkı, bir dönemin en sansasyonel ilişkilerinden biriydi hatırlarsanız. 1993’te başlayan o masum tanışma, o dönemin en imrenilesi aşk hikayesine dönüşmüştü. Ancak 2002’de biten ilişkilerinin ardından medya, ihaneti Britney’ye yüklemişti. Oysa yıllar sonra yapılan açıklamalar ilk aldatan tarafın Justin Timberlake olduğunu gösterdi. Bu aşk sadece bir ilişki değil, pop tarihinin en büyük “kadın linci” örneklerinden birine dönüştü.

Gelin, Justin ve Britney’nin peri masalından kabusa dönüşen hikayesine bir de bu açıdan bakalım… 💔