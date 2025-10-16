onedio
Oteller, Arsalar, Villalar, TV Kanalları: İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
16.10.2025 - 14:59

“İmparator” lakabıyla tanınan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in dudak uçuklatan mal varlığı sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Türkiye’nin dört bir yanına yayılan otelleri, restoran zincirleri, televizyon kanalları ve lüks araç filosuyla gündeme gelen Tatlıses’in serveti yine sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Listenin güncelliği tartışılırken, “Gerçek bir imparatorluk!” yorumları da peş peşe geldi.

Buyrun detaylara birlikte bakalım...👇

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bu kez servetiyle gündemde!

Son yıllarda kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses'le yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Tatlıses, bu kez farklı bir konuyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü türkücünün mal varlığı sosyal medya kullanıcılarının ağzını açık bıraktı.

Yıllardır kazancıyla yatırımlar yapan sanatçının, İstanbul, İzmir, Bodrum, Kuşadası ve Şanlıurfa’da otelleri, villaları ve arsaları bulunduğu iddia ediliyor.

Ayrıca iddialara göre; 48 daireli bir apartmana, restoran zincirlerine, bir giyim markasına ve D-Smart’ta yayın yapan bir televizyon kanalına sahip. Tempo TV gibi yayın organları da hala onun imzasını taşıyor. Lüks yaşantısıyla da dikkat çeken Tatlıses’in filosunda bir tekne, iki sürat motoru, iki Mercedes, üç Jeep ve bir limuzin yer alıyor.

“İmparator” lakabının hakkını sadece sahnede değil, servetinde de veren sanatçının bu listeyle sosyal medyada yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz oldu.

twitter.com

