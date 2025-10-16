Oteller, Arsalar, Villalar, TV Kanalları: İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ayrıca iddialara göre; 48 daireli bir apartmana, restoran zincirlerine, bir giyim markasına ve D-Smart’ta yayın yapan bir televizyon kanalına sahip. Tempo TV gibi yayın organları da hala onun imzasını taşıyor. Lüks yaşantısıyla da dikkat çeken Tatlıses’in filosunda bir tekne, iki sürat motoru, iki Mercedes, üç Jeep ve bir limuzin yer alıyor.

“İmparator” lakabının hakkını sadece sahnede değil, servetinde de veren sanatçının bu listeyle sosyal medyada yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz oldu.