Bella Hadid’in 23 Kilo Ağırlığındaki Kanatlarla Verdiği Mücadele Gecenin En Çok Konuşulan Anlarından Oldu!

Bu yılki defile ise geçtiğimiz saatlerde New York’ta gerçekleşti ve adeta bir yıldız geçidine sahne oldu. Podyumda Adriana Lima, Barbara Palvin gibi efsane melekler yeniden boy gösterirken, hamile model Jasmine Tookes ve olimpik sporcu Suni Lee’nin katılımı markanın “her kadını temsil ediyoruz” mesajını güçlendirdi.

Gecede çok konuşulan bir isim de dev beyaz kanatlarıyla Bella Hadid oldu.