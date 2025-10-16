Bella Hadid’in 23 Kilo Ağırlığındaki Kanatlarla Verdiği Mücadele Gecenin En Çok Konuşulan Anlarından Oldu!
Altı yıl aradan sonra geri dönen Victoria’s Secret defilesi, bu yıl New York’ta moda tutkunlarını büyüledi! Eski melekler Adriana Lima ve Barbara Palvin’in de podyuma çıktığı gecede, Bella Hadid de damgasını vuran isimlerden olmayı başardı. Bir süredir Lyme hastalığıyla mücadele ettiğini bildiğimiz ünlü model, yaklaşık 23 kilo ağırlığındaki dev kanatlarıyla sahneye çıktı. Güzel modelin yürürken zorlandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Victoria’s Secret defilesi, 6 yıllık aranın ardından 2024’te yeniden başlamıştı.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Bella Hadid hastane odasından paylaşımlarda bulunmuştu.
Henüz yeni yeni toparlanan Bella Hadid'in 23 kg ağırlığındaki kanatla podyumda yürüdüğü anlar viral oldu.
