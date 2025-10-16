onedio
Bella Hadid’in 23 Kilo Ağırlığındaki Kanatlarla Verdiği Mücadele Gecenin En Çok Konuşulan Anlarından Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
16.10.2025 - 12:21

Altı yıl aradan sonra geri dönen Victoria’s Secret defilesi, bu yıl New York’ta moda tutkunlarını büyüledi! Eski melekler Adriana Lima ve Barbara Palvin’in de podyuma çıktığı gecede, Bella Hadid de damgasını vuran isimlerden olmayı başardı.  Bir süredir Lyme hastalığıyla mücadele ettiğini bildiğimiz ünlü model, yaklaşık 23 kilo ağırlığındaki dev kanatlarıyla sahneye çıktı. Güzel modelin yürürken zorlandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Buyrun detaylara...

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Victoria’s Secret defilesi, 6 yıllık aranın ardından 2024’te yeniden başlamıştı.

Bu yılki defile ise geçtiğimiz saatlerde New York’ta gerçekleşti ve adeta bir yıldız geçidine sahne oldu. Podyumda Adriana Lima, Barbara Palvin gibi efsane melekler yeniden boy gösterirken, hamile model Jasmine Tookes ve olimpik sporcu Suni Lee’nin katılımı markanın “her kadını temsil ediyoruz” mesajını güçlendirdi. 

Gecede çok konuşulan bir isim de dev beyaz kanatlarıyla Bella Hadid oldu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Bella Hadid hastane odasından paylaşımlarda bulunmuştu.

Uzun süredir Lyme hastalığıyla mücadele eden Hadid'in son hali sevenlerini endişelendirmişti. Ünlü model ise '“Sosyal medyada uzun süredir yoktum, üzgünüm. Sizi çok seviyorum.” açıklamasında bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Henüz yeni yeni toparlanan Bella Hadid'in 23 kg ağırlığındaki kanatla podyumda yürüdüğü anlar viral oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
