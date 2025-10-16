Aklımız Başımızdan Gitti: Victoria’s Secret 2025’in En Güzel Meleğini Seçme Zamanı!
Victoria’s Secret melekleri geri döndü, hem de ne dönmek! ✨ 2025 defilesi New York’ta gerçekleşti, podyumda yıldızlar geçidi yaşandı. Barbara Palvin, Bella Hadid, Irina Shayk, Gigi Hadid, Adriana Lima sahnede fırtınalar estirdi. Sosyal medya defileden karelerle yıkılırken, “Bu yılın Victoria's Secret en güzel meleği kim?” tartışması başladı. Herkes kendi favorisini seçmeye çalışıyor ama karar vermek kolay mı? Biz de sizler için 20 Victoria’s Secret meleği seçtik.
Bakalım, bu büyülü şovda güzeller içinden favoriniz hangisi olacak?💖
Bella Hadid
Gigi Hadid
Candice Swanepoel
Angel Reese
Barbara Palvin
Madison Beer
Irina Shayk
Karol G
Iris Law
Emily Ratajkowski
Ashley Graham
Amelia Gray
Adriana Lima
Lila Moss
Jasmine Tokes
Alessandra Ambrosio
Alex Consani
Karol G
Precious Lee
Karar sizin! Sizin favoriniz kim?
