Aklımız Başımızdan Gitti: Victoria’s Secret 2025’in En Güzel Meleğini Seçme Zamanı!

Victoria’s Secret melekleri geri döndü, hem de ne dönmek! ✨ 2025 defilesi New York’ta gerçekleşti, podyumda yıldızlar geçidi yaşandı. Barbara Palvin, Bella Hadid, Irina Shayk, Gigi Hadid, Adriana Lima sahnede fırtınalar estirdi. Sosyal medya defileden karelerle yıkılırken, “Bu yılın Victoria's Secret en güzel meleği kim?” tartışması başladı. Herkes kendi favorisini seçmeye çalışıyor ama karar vermek kolay mı? Biz de sizler için 20 Victoria’s Secret meleği seçtik.

Bakalım, bu büyülü şovda güzeller içinden favoriniz hangisi olacak?💖