Aklımız Başımızdan Gitti: Victoria’s Secret 2025’in En Güzel Meleğini Seçme Zamanı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.10.2025 - 08:35

Victoria’s Secret melekleri geri döndü, hem de ne dönmek! ✨ 2025 defilesi New York’ta gerçekleşti, podyumda yıldızlar geçidi yaşandı. Barbara Palvin, Bella Hadid, Irina Shayk, Gigi Hadid, Adriana Lima sahnede fırtınalar estirdi. Sosyal medya defileden karelerle yıkılırken, “Bu yılın Victoria's Secret en güzel meleği kim?” tartışması başladı. Herkes kendi favorisini seçmeye çalışıyor ama karar vermek kolay mı? Biz de sizler için 20 Victoria’s Secret meleği seçtik. 

Bakalım, bu büyülü şovda güzeller içinden favoriniz hangisi olacak?💖

Bella Hadid

Bella Hadid

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Candice Swanepoel

Candice Swanepoel

Angel Reese

Angel Reese

Barbara Palvin

Barbara Palvin
Madison Beer

Madison Beer

Irina Shayk

Irina Shayk

Karol G

Karol G

Iris Law

Iris Law

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski
Ashley Graham

Ashley Graham

Amelia Gray

Amelia Gray

Adriana Lima

Adriana Lima

Lila Moss

Lila Moss

Jasmine Tokes

Jasmine Tokes
Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio

Alex Consani

Alex Consani

Precious Lee

Precious Lee

Karar sizin! Sizin favoriniz kim?

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
