2025 Victoria's Secret Fashion Show'da Türkiye'yi Temsil Edecek İsim Ünlü Oyuncu Oldu!

2025 Victoria's Secret Fashion Show'da Türkiye'yi Temsil Edecek İsim Ünlü Oyuncu Oldu!

01.10.2025 - 13:19

Victoria’s Secret Fashion Show 2025, moda dünyasının en görkemli anlarından birine sahne olmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türkiye’den sevilen oyuncu New York’ta gerçekleşecek efsane şovu dünyadan seçkin davetlilerle birlikte izleyecek.

Gelin detaylara birlikte bakalım!

2024 Victoria's Secret Fashion Show'da, Gigi Hadid'in açılış yaptığı ve Tyra Banks'in 20 yıl aradan sonra kapanışı yaptığı unutulmaz anlar yaşanmıştı.

2024 Victoria's Secret Fashion Show'da, Gigi Hadid’in açılış yaptığı ve Tyra Banks’in 20 yıl aradan sonra kapanışı yaptığı unutulmaz anlar yaşanmıştı.

Adriana Lima, Candice Swanepoel, Bella Hadid, Liu Wen, Barbara Palvin, Alessandra Ambrosio, Kate Moss, Carla Bruni, Ashley Graham, Alex Consani ve Lila Moss gibi ünlü isimler podyumda yer almıştı.

Geçen sene Lisa, Tyla ve Cher gibi dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı şovun bu yılki katılımcıları da merak konusu olmuştu.

2024 Victoria's Secret Fashion Show'a Türkiye'den davetli olarak katılan isim Dilan Çiçek Deniz olmuştu.

2024 Victoria’s Secret Fashion Show’a Türkiye’den davetli olarak katılan isim Dilan Çiçek Deniz olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu yılki şovda Türkiye’yi, oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Özgü Kaya temsil edecek.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025, 15 Ekim Çarşamba günü New York’ta gerçekleşecek ve Türkiye saatiyle 16 Ekim sabah 02.00’de başlayacak.

Şovu izleyenler arasında yer alacak Kaya, Türkiye’nin uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlayacak önemli bir temsilci olacak.

Bu yılki şovda, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Joan Smalls, Alex Consani, Yumi Nu ve Anok Yai gibi ikonik modeller podyumda yer alacak.

