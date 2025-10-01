Kerem Bürsin'le Yıllar Sonra Buluşan 10 Yaşındaki Maya Başol'un Trençkotlu Kombini Göze Fena Battı!

Hande ve Kerem’in ekrandaki kimyası, dizinin en çok konuşulan noktalarından biri olmuştu. Özellikle romantik sahneler ve oyuncuların uyumu, hem Türkiye’de hem de uluslararası izleyiciler arasında diziyi popüler kılmıştı. Hatta dizi, dijital platformlarda yayınlanarak global bir izleyici kitlesi yakalamıştı.

Dizi boyunca ikilinin ekrandaki uyumu, hayranlar tarafından gerçek hayata taşınabilecek kadar kuvvetli bulunmuştu. 2020’nin sonlarında, Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in gerçek hayatta da bir ilişki yaşadığı dedikoduları magazin manşetlerinde ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu. İkili zaman zaman sosyal medyada birbirleriyle paylaştıkları fotoğraflar ve tatil kareleriyle ilişkilerini doğrulamıştı.