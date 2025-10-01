Kerem Bürsin'le Yıllar Sonra Buluşan 10 Yaşındaki Maya Başol'un Trençkotlu Kombini Göze Fena Battı!
“Sen Çal Kapımı”nın minik yıldızı Maya Başol, dizide Serkan ve Eda’nın kızı Kiraz olarak izleyicilerin kalbini kazanmıştı. Yıllar sonra Kerem Bürsin ile bir araya gelen Maya Başol'ün, yine kombini dikkat çekti. X kullanıcılarının yorumu gecikmedi!
2020 yılında yayınlanan, Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı romantik komedi türündeki "Sen Çal Kapımı" isimli dizi o dönem büyük ses getirmişti.
2021 senesinde final yapan dizinin ardından Kerem ve Hande aşkı da 2022 senesinde son bulmuştu.
Maya Başol, daha önce gündeme kendisini yaşından büyük gösterdiği düşünülen kombinleriyle gelmişti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
