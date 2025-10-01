onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kerem Bürsin'le Yıllar Sonra Buluşan 10 Yaşındaki Maya Başol'un Trençkotlu Kombini Göze Fena Battı!

Kerem Bürsin'le Yıllar Sonra Buluşan 10 Yaşındaki Maya Başol'un Trençkotlu Kombini Göze Fena Battı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.10.2025 - 12:28

Sen Çal Kapımı”nın minik yıldızı Maya Başol, dizide Serkan ve Eda’nın kızı Kiraz olarak izleyicilerin kalbini kazanmıştı. Yıllar sonra Kerem Bürsin ile bir araya gelen Maya Başol'ün, yine kombini dikkat çekti. X kullanıcılarının yorumu gecikmedi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2020 yılında yayınlanan, Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı romantik komedi türündeki "Sen Çal Kapımı" isimli dizi o dönem büyük ses getirmişti.

2020 yılında yayınlanan, Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı romantik komedi türündeki "Sen Çal Kapımı" isimli dizi o dönem büyük ses getirmişti.

Hande ve Kerem’in ekrandaki kimyası, dizinin en çok konuşulan noktalarından biri olmuştu. Özellikle romantik sahneler ve oyuncuların uyumu, hem Türkiye’de hem de uluslararası izleyiciler arasında diziyi popüler kılmıştı. Hatta dizi, dijital platformlarda yayınlanarak global bir izleyici kitlesi yakalamıştı.

Dizi boyunca ikilinin ekrandaki uyumu, hayranlar tarafından gerçek hayata taşınabilecek kadar kuvvetli bulunmuştu. 2020’nin sonlarında, Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in gerçek hayatta da bir ilişki yaşadığı dedikoduları magazin manşetlerinde ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu. İkili zaman zaman sosyal medyada birbirleriyle paylaştıkları fotoğraflar ve tatil kareleriyle ilişkilerini doğrulamıştı.

2021 senesinde final yapan dizinin ardından Kerem ve Hande aşkı da 2022 senesinde son bulmuştu.

2021 senesinde final yapan dizinin ardından Kerem ve Hande aşkı da 2022 senesinde son bulmuştu.

10 yaşındaki çocuk oyuncu Maya Başol de Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve  Kerem Bürsin'in canlandırdığı Eda ve Serkan’ın kızları Kiraz rolünü oynamıştı.

Serkan ve Eda’nın uzun süren inişli çıkışlı aşk hikayesi sonunda mutlu sonla noktalanmış, dizinin finalinde çift, küçük kızları Kiraz’ı (Maya Başol) büyütürken bir kez daha ailelerine yeni bir üye katılacağı müjdesini almıştı.

Yıllar sonra ise Kerem Bürsin dizide kızını oynayan Maya ile bir araya geldi. Maya Başol'un ne kadar büyüdüğü kullanıcıların dikkatinden kaçmadı!

Maya Başol, daha önce gündeme kendisini yaşından büyük gösterdiği düşünülen kombinleriyle gelmişti.

Maya Başol, daha önce gündeme kendisini yaşından büyük gösterdiği düşünülen kombinleriyle gelmişti.

Tartışmalara neden kombinleriyle konuşulan çocuk oyuncu bu sefer fotoğrafaki trençkotuyla X kullanıcılarının tepkilerinden kaçamadı!

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın