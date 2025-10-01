Sonunda Net Görebildik: Düğününden Hiç Görülmemiş Pozlarını Paylaşan Selena Gomez Güzelliğiyle Büyüledi!

Selena Gomez’in aşk hayatı yıllardır magazin gündeminden düşmemiş, hatta Justin Bieber ile yaşadığı fırtınalı ilişkiden sonra yüzünde bir süre gülümseme görmemiştik. Ama işte hayat, bazen sürprizlerle dolu! Benny Blanco ile tanışmasıyla birlikte Selena’nın kalbinde yeni bir sayfa açıldı ve kısa sürede bu aşk, sürpriz bir düğünle taçlandı.

Evlilik kararıyla çok konuşulan Selena Gomez'in düğünü de büyük merak konusu olmuştu. Düğününü gözlerden uzak bir şekilde gerçekleştiren Gomez gelinliği ve ilk kez paylaştığı fotoğraflarla magazin gündemine oturdu!