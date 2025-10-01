onedio
Sonunda Net Görebildik: Düğününden Hiç Görülmemiş Pozlarını Paylaşan Selena Gomez Güzelliğiyle Büyüledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.10.2025 - 09:39

Selena Gomez’in aşk hayatı yıllardır magazin gündeminden düşmemiş, hatta Justin Bieber ile yaşadığı fırtınalı ilişkiden sonra yüzünde bir süre gülümseme görmemiştik. Ama işte hayat, bazen sürprizlerle dolu! Benny Blanco ile tanışmasıyla birlikte Selena’nın kalbinde yeni bir sayfa açıldı ve kısa sürede bu aşk, sürpriz bir düğünle taçlandı.

Evlilik kararıyla çok konuşulan Selena Gomez'in düğünü de büyük merak konusu olmuştu. Düğününü gözlerden uzak bir şekilde gerçekleştiren Gomez gelinliği ve ilk kez paylaştığı fotoğraflarla magazin gündemine oturdu!

Selena, sosyal medyada düğününden bugüne kadar hiç görülmemiş pozlarını paylaştı ve resmen göz kamaştırdı!

Selena, sosyal medyada düğününden bugüne kadar hiç görülmemiş pozlarını paylaştı ve resmen göz kamaştırdı!

Düğünden önce sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını heyecanlandıran Selena Gomez, düğünden bugüne kadar hiç görülmemiş karelerini de paylaştı. Gelinlik seçimleriyle büyüleyen yıldız, üç farklı elbise tercih etti. İlk gelinliği, dantel detaylı ve uzun kuyruklu, üzerinde “S + B” harflerinin işlendiği romantik bir modeldi. 

İkinci gelinliğini omuzları açıkta bırakan kısa bir elbise olarak tercih eden isim uçuş uçuş elbisesiyle ikilinin ilk dansında adeta parladı. Toplamda 3 elbise giyen Gomez'in son gelinliği ise sadelikten yanaydı.

Düğün gecesinde yataktan gelen poz ise X kullanıcılarına büyük malzeme olmuştu!

Benny Blanco da boş durmadı; dört farklı özel tasarım kıyafet giydi ve Jacob & Co.’ya ait 1 milyon dolarlık elmas saatle dudak uçuklattı.

Benny Blanco da boş durmadı; dört farklı özel tasarım kıyafet giydi ve Jacob & Co.’ya ait 1 milyon dolarlık elmas saatle dudak uçuklattı.

Dört farklı özel tasarım kıyafet giyen ünlü yapımcı ve Selena Gomez'in mutluluğu kameralara böyle yansıdı!

Sizin favori gelinliğiniz hangisi? Yorumlarda buluşalım!

d cord

Çok güzel, maşallah, inşallah mutlu olur, biz adamda bir güzellik göremedik ama demek ki Selena görmüş.

CAN MALİ OFRAZ

Photoshop olmadan yayınlamamış pozları