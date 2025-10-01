onedio
Bir Anda Yorumlarda Belirdi: Ferman Toprak, Edis'in Transparan Konser Tarzını Sert Sözlerle Eleştirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
01.10.2025 - 08:58

Pop müziğin yükselen yıldızı Edis, her çıkardığı şarkıyla listelerde üst sıralara tırmanmayı başarıyor biliyorsunuz. “Benim Ol”, “Yalan”, “Martılar” gibi hit parçalarıyla dinleyicilerin beğenisini kazanan Edis, sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesine sahip. Hem şarkıları hem de sahne enerjisi sayesinde kısa sürede Türkiye’nin en popüler pop sanatçılarından biri haline gelen isim 30 Eylül akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşen konseriyle dinleyicisiyle buluştu. 

Binlerce hayranın doldurduğu konser alanında Edis, enerjik performansı, dansları ve şovuyla izleyicileri büyüledi. Konser sırasında sahne kıyafetleri ve tarzı ise sosyal medyada gündem oldu, Türk müziğinin bilinen seslerinden Ferman Toprak, geçtiğimiz gece Harbiye'de konser veren Edis’e sert sözlerle yüklendi.

Pop müziğin parlayan yıldızı Edis, sahne enerjisi, şarkıları ve tarzıyla gündemden hiç düşmüyor.

Harbiye Açıkhava konserleriyle binlerce hayranını büyüleyen sanatçı, bir yandan sahne şovlarıyla alkış toplarken diğer yandan da tarzı ve paylaşımlarıyla magazin manşetlerinin değişmez ismi haline geliyor.

Edis geçtiğimiz gece Harbiye konseriyle sevenleriyle buluştu. Transparan üstü ve işlemeli pantolonuyla boy gösteren isim tarzı ve fitliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ferman Toprak, Edis'in Harbiye konserinden paylaşılan bir videonun altına yaptığı yorumla gündeme oturdu.

'Artık işin b……kunu çıkartıyorlar, ulan sesin var, şarkıların güzel neden bu haller, neden Avrupa’nın yaptığı güzel işleri yapmıyoruz da bizim kültürümüze ters olan her şeyi yapıyorsunuz, evlatlarımıza, gençlerimize kötü örnek oluyorsunuz yeter artık…' ifadelerini kullanan Ferman Toprak, Edis'e sert sözlerle yüklendi.

