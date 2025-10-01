Bir Anda Yorumlarda Belirdi: Ferman Toprak, Edis'in Transparan Konser Tarzını Sert Sözlerle Eleştirdi!
Pop müziğin yükselen yıldızı Edis, her çıkardığı şarkıyla listelerde üst sıralara tırmanmayı başarıyor biliyorsunuz. “Benim Ol”, “Yalan”, “Martılar” gibi hit parçalarıyla dinleyicilerin beğenisini kazanan Edis, sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesine sahip. Hem şarkıları hem de sahne enerjisi sayesinde kısa sürede Türkiye’nin en popüler pop sanatçılarından biri haline gelen isim 30 Eylül akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşen konseriyle dinleyicisiyle buluştu.
Binlerce hayranın doldurduğu konser alanında Edis, enerjik performansı, dansları ve şovuyla izleyicileri büyüledi. Konser sırasında sahne kıyafetleri ve tarzı ise sosyal medyada gündem oldu, Türk müziğinin bilinen seslerinden Ferman Toprak, geçtiğimiz gece Harbiye'de konser veren Edis’e sert sözlerle yüklendi.
Edis geçtiğimiz gece Harbiye konseriyle sevenleriyle buluştu. Transparan üstü ve işlemeli pantolonuyla boy gösteren isim tarzı ve fitliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Ferman Toprak, Edis'in Harbiye konserinden paylaşılan bir videonun altına yaptığı yorumla gündeme oturdu.
