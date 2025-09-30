Güllü'nün Vefatındaki Şüphelilerden Biri Olduğu Düşünülen Asistanın Abisi, Sanatçının Son Dakikalarını Anlattı
Güllü’nün ani ölümü, sanat dünyasında büyük yankı uyandırırken, olayla ilgili yeni açıklamalar dikkat çekti. “Gel Konuşalım” programında Güllü'nün eski asistanı Deniz’in (Çiğdem) abisi, o geceye dair çarpıcı detayları paylaştı. Programda, Güllü’nün kızının çığlık sesini duyduklarını, hemen dışarı çıktıklarını ve aşağı indiklerinde ünlü şarkıcının yüz üstü yerde olduğunu belirten abisi, o sırada Güllü’nün hayatta olduğunu açıkladı.
Güllü'nün 26 Eylül günü Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesi, sanat camiasını ve kamuoyunu derinden sarstı.
Güllü'nün kızının cenazede "Abim attı, Deniz abim attı" şeklinde ağlayarak bağırdığı iddiası ise kendisinin şüphelilerden biri olduğu iddialarını kuvvetlendirmişti.
Bunun üzerine Güllü'nün eski asistanı olduğu söylenen Deniz'in abisi Gel Konuşalım programına bağlandı.
