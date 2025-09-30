onedio
Güllü'nün Vefatındaki Şüphelilerden Biri Olduğu Düşünülen Asistanın Abisi, Sanatçının Son Dakikalarını Anlattı

Güllü'nün Vefatındaki Şüphelilerden Biri Olduğu Düşünülen Asistanın Abisi, Sanatçının Son Dakikalarını Anlattı

30.09.2025 - 15:52

Güllü’nün ani ölümü, sanat dünyasında büyük yankı uyandırırken, olayla ilgili yeni açıklamalar dikkat çekti. “Gel Konuşalım” programında Güllü'nün eski asistanı Deniz’in (Çiğdem) abisi, o geceye dair çarpıcı detayları paylaştı. Programda, Güllü’nün kızının çığlık sesini duyduklarını, hemen dışarı çıktıklarını ve aşağı indiklerinde ünlü şarkıcının yüz üstü yerde olduğunu belirten abisi, o sırada Güllü’nün hayatta olduğunu açıkladı.

Güllü'nün 26 Eylül günü Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesi, sanat camiasını ve kamuoyunu derinden sarstı.

Güllü'nün 26 Eylül günü Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesi, sanat camiasını ve kamuoyunu derinden sarstı.

Olayla ilgili olarak, şarkıcının asistanı olarak bilinen Deniz'in (gerçek adı Çiğdem) rolü ve bu süreçteki iddialar, medyada geniş yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz gün Deniz'in Güllü'nün yakın çevresinde yer alan ve genellikle asistanı veya menajeri olarak bilindiği ortaya çıkmıştı.

Güllü'nün kızının cenazede "Abim attı, Deniz abim attı" şeklinde ağlayarak bağırdığı iddiası ise kendisinin şüphelilerden biri olduğu iddialarını kuvvetlendirmişti.

Güllü'nün kızının cenazede "Abim attı, Deniz abim attı" şeklinde ağlayarak bağırdığı iddiası ise kendisinin şüphelilerden biri olduğu iddialarını kuvvetlendirmişti.

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, canlı yayında 'Çiğdem, diğer adıyla Deniz 'abi' diye nitelendirilen kişi daha önce Güllü'yü bıçakladı.' şeklinde konuşmuş kendisinin 3 ay önce işten çıkarıldığını söylemişti.

Güllü'nün ölümünün ardından Deniz'in (Çiğdem) rolü ve bu süreçteki iddialar, medyada geniş yankı uyandırırken kendisinin Güllü ile aynı binada yaşadığı öğrenilmişti.

Gel Konuşalım programına bağlanan Güllü'nün menajeri Erhan Arı'dan 'Asistanı konuşmama hakkını kullanıyor...' ifadeleri gelmişti.

Bunun üzerine Güllü'nün eski asistanı olduğu söylenen Deniz'in abisi Gel Konuşalım programına bağlandı.

